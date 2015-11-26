Детский футбольный турнир на призы РУ "Новошахтинское" прошел в Приморье

Чемпионский кубок завоевали футболисты команды "Локомотив-1" из Уссурийска

Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь"

Первый детский турнир по футболу на призы разрезоуправления "Новошахтинское" ООО "Приморскуголь" прошел 18 мая в поселке Новошахтинский. Участие в соревнованиях приняли шесть команд: юные футболисты из городов Уссурийск ("Локомотив-1" и "Локомотив-2"), Спасск-Дальний ("Атлант-1" и "Атлант-2"), села Черниговка ("Юность") и п. Новошахтинский ("Шахтер"), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службекомпании "Приморскуголь".

Соревнования проходили по двум подгруппам, с выходом в финал. Редкая игра заканчивалась в ничью или с малым счетом. Мастерство, умение применить домашние тактические наработки, владение техникой обращения с мячом и коллективная игра определили исход турнира.

За 3-4 места сражались команды "Атлант-1" (Спасск-Дальний) и "Локомотив-2" (Уссурийск). В основное время игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победили футболисты Спасска-Дальнего.

Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь" Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь" Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь" 1 / 3

Кому достанется первое место, выясняли в бескомпромиссной борьбе "Локомотив-1" (Уссурийск) и "Юность" (Черниговка). Со счетом 11:1 победили уссурийцы.

По результатам игр чемпионский кубок завоевали футболисты команды "Локомотив-1" из Уссурийска, серебро – у спортсменов из Черниговки ( "Юность"). Замкнула тройку призеров команда "Атлант-1" из Спасска-Дальнего.

Командам – призерам награды вручил капитан ФК "Шахтер-СУЭК" Руслан Фесенко и директор РУ "Новошахтинское" Андрей Дьяконов, отметивший, что проведение детских футбольных турниров с участием краевых спортсменов станет новой, еще одной ежегодной традицией предприятия.

Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь" Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь" Первый детский футбольный турнир. Фото: ООО "Приморскуголь" Награды. Фото: ООО "Приморскуголь" 1 / 4

"Это отличная возможность для ребят, любящих футбол, проверить свои силы, перенять опыт лучших команд", – сказал Андрей Дьяконов.

Все участники турнира получили сладкие подарки. Малые статуэтки-кубки вручены шести лучшим игрокам команд. У новошахтинского "Шахтера" его обладателем стал Марк Коробкин, забивший 6 голов из 16.