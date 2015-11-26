Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье на выходных

Небольшой дождь может пройти лишь в конце воскресенья

Тепло. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В ближайшие выходные дни погода в Приморье обещает быть хорошей, лишь в конце дня воскресенья может пройти небольшой кратковременный дождь. Днем температурный фон будет высоким: +26...+34°С, на побережье прохладнее +16...+23°С. В ночные часы +9...+16°С, в горных районах местами столбики термометров могут опуститься до +3...+8°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

Во Владивостоке погодные условия на выходных будут отличаться. Суббота сохранится теплой и без осадков. Минимальная температура +12...+14 °С. Днем воздух прогреется до +19...+23 °С.

В воскресенье может появиться туман, не исключена морось. Температурный фон понизится на 2 – 4 градуса.

В начале следующей недели погода в регионе вновь испортится, к Приморью подойдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Температурный фон еще понизится.