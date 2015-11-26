Во Владивостоке пройдет веломарафон "Проба сил-2019"

Спортивное состязание будет длиться 2 дня и охватит велосипедистов всех возрастов

Велосипеды. Фото: ИА PrimaMedia

23 мая, во Владивостоке в 19-й раз пройдет региональный веломарафон "Проба сил" (0+). Организатором мероприятия выступит Федерация велоспорта и триатлона, сообщает ИА PrimaMedia. Участниками двухдневного события станут жители Сибири и Дальнего Востока от мала до велика.

Как сообщил председатель городской федерации велоспорта и триатлона Юрий Чащин, главными целями проведения соревнований является развитие и популяризация велосипедного спорта, а также обмен опытом и общение велосипедистов Приморского края.

Состязания велосипедистов будут проходить 23 и 25 мая. В первый день местом сбора спортсменов-любителей станет магазин "Олимп" по адресу: Океанский проспект 110. А во второй – поселок Поспелово на Русском острове. К участию допускаются все желающие, даже малыши младше 6 лет – для них выделили особую категорию "Карапузы". При регистрации понадобится предъявить не только паспорт, но и полис медицинского страхования.

Участники младше 18 лет стартуют только в присутствии родителей или инструктора — тренера. При себе обязательно иметь соглашение об ответственности с подписью родителей или тренера-инструктора.

Велосипеды должны быть исправными, ограничений по техническим характеристикам нет, однако не допускаются велосипеды с двигателем. У каждого спортсмена должен быть шлем, а на концах руля необходимо поставить заглушки.

Длина круга гонки составит 25 километров, марафон — 50 км (два круга), а полумарафон — 25 км. Старт будет общим для всех групп. Всего будет 18 категорий, в зависимости от возраста и длины дистанции:

75 км:

мужчины 19+ (2000-1978 гг.р.);

мужчины 40+ (1979-1970 гг.р.);

мужчины 50+ (1969-1965 гг.р.);

мужчины 55+ (1964-1960 гг.р.);

мужчины 60+ (1959 г.р. и старше);

женщины 19+ (2000-1978 гг.р.);

женщины 40+ (1979 г.р. и старше);

юниоры 17+ (2001-2002 гг.р.);

юниорки 17+ (2001-2002 гг.р.).

25 км:

юноши 15+ (2003-2004 гг.р.);

девушки 15+ (2003-2004 гг.р.);

мужчины без ограничения возраста;

женщины без ограничения возраста.

8 км:

юноши 13+ (2005-2006 гг.р.);

девушки 13+ (2005-2006 гг.р.);

"Родня Большая" (дети 2008-2006 гг.р. с родителями);

"Родня Малая" (дети 2010-2012 гг.р. с родителями).

Круг в районе старта/финиша:

"Карапузы" Дети 6 лет и младше (2013 г.р. и младше).

В районе старта и финиша будут организованы пункты технической помощи. Каждого участника обеспечат горячим питанием. Стоимость участия составляет 600 рублей для взрослого, а для детей, школьников, студентов, женщин и пенсионеров – 300.

Программа мероприятия:

23 мая

17.00 -19.00 – мандатная комиссия – регистрация участников, выдача стартовых пакетов, номеров и пр.

19.00 – судейский брифинг для участников соревнования.

25 мая

10.00 — 11.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния велосипеда;

11.00 — общий старт категорий "Юноши 13+", "Девушки 13+", "Родня Большая, Малая", дистанция 8 км (один круг).

11.45 — Открытие соревнований, построение участников на старте, награждение победителей и призеров в категориях "Юноши, девушки 13+", "Родня большая, малая".

12.00 – общий старт участников марафона и полумарафона.

После 14.30 участники будут приниматься только на финиш.

15.00 – регистрация категории "Карапузы" (дети 6 лет и младше).

16:00 – старт категории "Карапузы", старт общий.

Церемония награждения начнется после финиша победителей.

Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте orgeo.ru, на почту vladbike2012@mail.ru или по телефону 8-914-066-2524, WhatsApp: 8-914-968-5736.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.