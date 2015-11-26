В Госдуму внесли проект о налоговых преференциях резидентам ТОР и СПВ

Инициатива должна способствовать привлечению дополнительных инвестиций на Дальний Восток
Бизнес 17:16
Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего уточнение порядка предоставления налоговых преференций резидентам ТОР и свободного порта Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на документ, опубликованный в среду на сайте правительства России.

"В целях исключения случаев неоправданного лишения налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), права на применение налоговых преференций по налогу на прибыль организаций в силу динамики макроэкономической конъюнктуры законопроектом предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также там отмечается, что эта инициатива будет способствовать расширению числа резидентов режимов ТОР и СПВ, привлечению дополнительных инвестиционных потоков, направленных в развитие Дальнего Востока и экономики страны в целом.

Отметим, что сейчас для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы. В частности, сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.

Правительство РФ Медведев Дмитрий Анатольевич закон (законопроект)

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