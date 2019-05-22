Опасные отели, отмена роуминга и самые дешевые направления: все о летнем отдыхе в Крыму

Все нюансы отдыха в Крыму предстоящим летом. Фото: pixabay

Возможно ли отдохнуть на Черноморском побережье полуострова дешево и без проблем?

Санатории и гостиницы Крыма недостаточно хорошо защищены от террористов и прочих злоумышленников. С 1 июня роуминг для абонентов российских сотовых операторов в Крыму будет наконец-то будет отменен и где в Крыму можно отдохнуть дешевле всего. Все нюансы отдыха на Черноморском побережье в этом году — в нашем обзоре.

Проведенные проверки показали, в семи из десяти популярных крымских санаториев есть нарушения антитеррористической безопасности. Во многих здравницах отсутствуют ограждения, системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. Однако, по словам крымских депутатов и предпринимателей, ситуация на самом деле не столь фатальна — просто не все объекты успели привести в соответствие с российскими требованиями безопасности, которые гораздо жестче украинских. Впрочем работа над переходом санаториев на новые стандарты идет все пять лет после присоединения полуострова к России.



Гостиницы и дома отдыха имеют проблемы с безопасностью. Фото: Илья Табаченко

А вот современные отели и гостевые дома "действительно имеют проблемы с безопасностью", многие из них строилось "без соблюдения определенных норм". К слову, в малых отелях обязательная установка систем противопожарной безопасности и видеокамер законом не требуется.

На недавнем заседании Совета безопасности в Ялте его секретарь Николай Патрушев потребовал от крымских властей принять меры для предотвращения случаев заноса на территорию полуострова "массовых заболеваний из Украины".

Он напомнил, что в соседнем государстве были выявлены случаи холеры, кори и заражения животных африканской чумой. Кроме того, Секретарь Совбеза сообщил, что за год в Крыму предотвратили деятельность трех террористических ячеек: запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", украинской диверсионно-разведывательной группы и шести сторонников "Правого сектора" (запрещен в РФ).



Отдых в Крыму, похоже, становится менее проблемным. Фото: Мария Бородина

Тем не менее, отдых в Крыму, похоже, постепенно становится все менее "проблемным". Так сотовые операторы начали отменять плату за входящие в роуминге на полуострове.

Напомним, с 1 июня в России начнут действовать поправки в закон "О связи", по которым операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны. До этого времени операторы могут устанавливать в договоре об оказании услуг другие условия.

Как сообщает "РБК" об изменениях тарифов на услуги в роуминге в Крыму с начала лета уже объявили Tele2 и "Билайн". Представитель МТС также сообщил, что с 1 июня компания обнулит стоимость входящих звонков в поездках по России при регистрации в сетях операторов-партнеров. По словам представителя "МегаФона", компания тоже готова к отмене национального роуминга в Крыму и с 1 июня все входящие звонки будут бесплатными.



Крымские направления вошли в ТОП для бюджетного отдыха. Фото: Петр Максимов

Кстати, пять крымских курортов уже попали в рейтинг самых популярных мест для летнего отдыха, которые выбирают россияне. В этом же списке и ряд курортных поселков, расположенных в Краснодарском крае. Стоимость проживания во всех этих местах не превышает 2 тысяч рублей.

В первую пятерку смогли попасть курортные поселки западного Крыма Черноморское и Межводное, Агой и Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края, а также Приморско-Ахтарск на побережье Ахтарского лимана Азовского моря.

Следующая пятерка состоит из курортных местечек Новомихайловское, что находится в Туапсинском районе, и Сенное в Темрюкском районе Краснодарского края, а также села Новоотрадное, Стерегущее и Уютное на Крымском полуострове. Как передают представители портала по бронированию Tvil.ru туристы выбирают дешевый летний отдых на черноморском побережье на приблизительный период от 10 до 14 суток. Самый экономный отдых будет у туристов, решивших посетить поселок Дедеркой — 1,3 тысячи рублей в сутки.

Денис Дятлов

22.05.2019