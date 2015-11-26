Над центром Владивостока поднимается густой дым (ФОТО)

Черный столб продуктов горения окутал Золотой мост и распространяется на несколько десятков метров
Происшествия 08:57
Центр Владивостока заволокло густым дымом от пожара в районе причала ТОФ (ФОТО). Фото: ИА PrimaMedia

Густой черный дым от пожара, случившегося в районе 36-го причала Тихоокеанского флота, накрыл центр Владивостока утром 23 мая, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

C утра многие жители столицы Приморья обратили внимание на густой дым, который распространяется над центром города. Он поднимается над строящимся храмом и дальше — над Светланской, Океанским проспектом и другими центральными улицами.

Обстоятельства происшествия выясняются. В краевом управлении МЧС корреспонденту редакции ответили, что к ним тревожных звонков по этому поводу не поступало, спасатели не выезжали. В пресс-службе Тихоокеанского флота пока не смогли пояснить, какой из кораблей и почему закоптил часть Владивостока.

Новость будет дополнена.

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