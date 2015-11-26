"ИСК Система" презентует проект благоустройства улицы Уткинская во Владивостоке

На пустырях и косогорах разместится детская площадка, спортивное поле и Workout-площадка

Улица Уткинская. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Компания "ИСК Система" приглашает всех на презентацию (0+), где будут представлены проекты, которые принесут городу Владивостоку в целом, и улицам Уткинская, Комарова и Нерчинская, в частности, новые спортивные площадки и прогулочные зоны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Несмотря на то, что район располагается в центре города, инфраструктура этих мест не приспособлена для прогулок и занятий спортом. Город должен развиваться, и компания ИСК Система предлагает свое решение.

На пустырях и косогорах в сочетании с домом, выполненным в архитектурных традициях трех веков (XIX, XX, XXI), разместится детская площадка, спортивное поле и Workout-площадка. Поле предназначено для коллективных видов спорта – там можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой в хоккей. Современная комплексная workout-площадка придется по душе любителям фитнеса. А для самых маленьких будет построен детский городок с прогулочными зонами, каруселями, песочницами и горками.



Улица Уткинская. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Но это будет не просто отдельно взятые площадки, а комплексный проект, объединенный прогулочными зонами и зонами отдыха, который создаст свою собственную приятную атмосферу для всех окрестных домов.

Кроме того, все эти площадки могут быть использованы для культурных мероприятий. Например, зимой – покататься на коньках и поставить ёлку, летом – отдохнуть на солнышке или устроить пикник. Пустыри и косогоры станут полезными многофункциональными площадками. Именно так должен развиваться город.



Улица Уткинская. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Также во время встречи пройдут дебаты, на которых вы сможете задать все интересующие вопросы непосредственно застройщику.

Ждем всех неравнодушных жильцов улиц Нерчинская, Уткинская и Комарова 26 мая (воскресенье) в 16.00 по адресу ул. Нерчинская, 32 – это здание Гимназии №1 (раньше – школа №75).

Не пропустите возможность повлиять на будущее своего района!