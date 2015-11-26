"ИСК Система" презентует проект благоустройства улицы Уткинская во Владивостоке

На пустырях и косогорах разместится детская площадка, спортивное поле и Workout-площадка
Общество 09:37
Улица Уткинская. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Компания "ИСК Система" приглашает всех на презентацию (0+), где будут представлены проекты, которые принесут городу Владивостоку в целом, и улицам Уткинская, Комарова и Нерчинская, в частности, новые спортивные площадки и прогулочные зоны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Несмотря на то, что район располагается в центре города, инфраструктура этих мест не приспособлена для прогулок и занятий спортом. Город должен развиваться, и компания ИСК Система предлагает свое решение.

На пустырях и косогорах в сочетании с домом, выполненным в архитектурных традициях трех веков (XIX, XX, XXI), разместится детская площадка, спортивное поле и Workout-площадка. Поле предназначено для коллективных видов спорта – там можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой в хоккей. Современная комплексная workout-площадка придется по душе любителям фитнеса. А для самых маленьких будет построен детский городок с прогулочными зонами, каруселями, песочницами и горками.

Улица Уткинская

Улица Уткинская. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Но это будет не просто отдельно взятые площадки, а комплексный проект, объединенный прогулочными зонами и зонами отдыха, который создаст свою собственную приятную атмосферу для всех окрестных домов.

Кроме того, все эти площадки могут быть использованы для культурных мероприятий. Например, зимой – покататься на коньках и поставить ёлку, летом – отдохнуть на солнышке или устроить пикник. Пустыри и косогоры станут полезными многофункциональными площадками. Именно так должен развиваться город.

Улица Уткинская

Улица Уткинская. Фото: предоставлено компанией "ИСК Система"

Также во время встречи пройдут дебаты, на которых вы сможете задать все интересующие вопросы непосредственно застройщику.

Ждем всех неравнодушных жильцов улиц Нерчинская, Уткинская и Комарова 26 мая (воскресенье) в 16.00 по адресу ул. Нерчинская, 32 – это здание Гимназии №1 (раньше – школа №75).

Не пропустите возможность повлиять на будущее своего района!

благоустройство

ИСК "Система" организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке

20 мая, 11:47

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов"

19 мая, 12:43
Герман Зверев: "Житийной" литературы с героями-образцами сегодня в России не получится
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia