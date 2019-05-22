"Ответит по полной" - нападение "дерзкого" водителя элитного авто попало на видео

Его "жертвой"стал второй автолюбитель, с которым ранее они не поделили дорогу

Драка водителей. Фото: @dps__vl

Нападение дерзкого автомобилиста попало на запись видеорегистратора. Его оппонентом стал второй водитель, с которым они ранее не поделили дорогу. Видео вызвало горячее обсуждение в сети, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик, на котором запечатлена драка двоих мужчин. Сначала на записи видно, как два авто — Toyota Land Cruiser 200 и второе транспортное средство, из которого и велась запись, не могут поделить дорогу. После чего LC200 подрезает своего оппонента, тормозит посреди дороги, а оттуда вываливается мужчина. Он стремительной походкой направляется ко второму рулевому, после чего между мужчинами завязалась драка. Ну как драка, судя по физическим данным владельца Toyota Land Cruiser 200, это было скорее избиение второго водителя.

"Еду по кольцу МЖК в Находке, водитель LC200, на правила ПДД плевать, стал "бычить". Дальше он очень возбудился, когда я его не пропустил. И мотивируя тем, что у него ребенок в машине, просто таранил мое авто. Потом вышел и избил меня", — пишет пострадавший.

Здесь также отмечается, что у автохама не было ни прав, ни ОСАГО.

Видеоролик вызывал небывалый ажиотаж в сети. Большинство пользователей выступили на стороне водителя, на которого было совершено нападение. Ему посоветовали отнести видеозапись в правоохранительные органы, чтобы владелец элитного авто "ответил по полной". Однако нашлись и те, кто посоветовал пострадавшему рулевому научиться драться.