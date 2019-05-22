"Знатно отшвартовался" - офицер разбил чужую машину и сбежал с места ДТП

Однако поступок "господина офицера" попал на камеру
Это интересно 13:17
Момент аварии. Фото: @dpskontrol_125rus

Мужчина разбил чужое авто и скрылся с места ДТП во Владивостоке. Однако произошедшее было записано на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, нарушитель является офицером ТОФ, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик на котором запечатлено, как мужчина в форме офицера Тихоокеанского флота, садится за руль авто и пытается выехать со своего парковочного места. Однако при езде задним ходом, он, судя по всему, пережимает педаль газа и врезается в заднюю часть Honda Fit, который был припаркован здесь же. От удара у малолитражки вылетает заднее лобовое стекло. Однако это не останавливает виновника аварии и он покидает место ДТП. Отмечается, что инцидент произошел на улице Сабанеева, 16.

Пост вызвал небывалый ажиотаж. Пользователи начали активно обсуждать произошедшее и оставлять осуждающие комментарии.

"На что надеется "господин офицЭр", интересно просто".

"21 мая день Тихоокенского флота был. Не оклемался морячок еще".

"Шарик, ты балбес...."

"Хоть записку бы оставил. По службе торопился, наверное".

"Знатно отшвартовался".

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