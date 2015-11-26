Зверская любовь: чем и как живет итальянский цирк во Владивостоке (ФОТО)

Где во Владивостоке гуляют тигры и можно ли поворачиваться к хищнику спиной - рассказали именитые дрессировщики из Италии и Франции

Увидеть репетицию с группой взрослых тигриц, заглянуть в "святая святых" — за кулисы обновленного Владивостокского цирка и узнать, что же стоит за красивой шоу-постановкой, удалось редакции ИА PrimaMedia. Коллектив агентства побывал во внутренних помещениях цирка и узнал об "изнанке" цирковой жизни из первых уст представителей одной из старейших цирковых династий – Тоньи.

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Искренний восторг при виде животных охватывает не только маленьких посетителей цирка, но и взрослых. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько В рамках экскурсии сотрудников агентства провели по обновленным помещениях Владивостокского цирка. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько "Внутри манежа я их не боюсь," — уверяет потомственный дрессировщик Давио Тони. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Каково это — бок о бок работать с дикими животными — редакции ИА PrimaMedia рассказали сотрудники Владивостокского цирка и приезжие итальянские мастера. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько С каждым питомцем французу Ивану Дефоржу удается найти тесный контакт. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько "Внутри манежа я их не боюсь," — уверяет потомственный дрессировщик Давио Тони. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Затаив дыхание редакция следила за тем, как Давио ловко управляется с тигрицами. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько 1 / 7

"Браве, брависсимо!" — подбадривает своих питомцев итальянец Давио Тоньи – дрессировщик в шестом поколении. На простое русское "молодец" или английское "well done" звери его цирка, впервые посетившего Владивосток с программой "Слоны и тигры", и ухом не поведут. Воспитанные представителями одной из старейших итальянских династий – Тони, а также легендарным французским дрессировщиком Иваном Дефоржем животные понимают исключительно итальянский. Так что тонкости их диалога с тренерами остаются за рамками понимания зрителей шоу.

Свой выбор профессии (дрессировщик диких кошек) Давио Тоньи – один из двух братьев династии — объясняет предопределенностью.

— Сколько я работаю в цирке? Ой, даже не знаю. С самого рождения. Когда я родился, мои мама и папа ставили коляску со мной прямо внутри манежа с тиграми. Не шучу, чистая правда! — смеется итальянец Давио.

Несмотря на тот праведный страх, который нагоняют на зрителя большие кошки, Давио Тоньи общается со своими питомцами более чем расслабленно.

— В Европе в принципе иной подход к дрессуре, нежели в России. Видели, как он только что повернулся спиной к той тигрице? — говорит во время репетиции художественный руководитель программы итальянского цирка Сергей Бондарчук, — Когда я впервые это наблюдал, у меня сердце похолодело. В русском цирке это просто недопустимо и считается высоким риском для дрессировщика.

Свобода и воля

Оказывается, европейские дрессировщики, и Давио в том числе, разительно отличаются от своих российских коллег в подходе к работе с животными.

"Слоны способны снять батареи и открутить все винтики. Поэтому все самое важное у нас окутано проволокой", — отмечают сотрудники цирка.. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Практически весь световой день тигрицы итальянского цирка проводят на свежем воздухе. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько В уличном вольере у тигриц есть даже собственный бассейн, где они любят купаться в теплую погоду. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Некоторые животные из итальянского цирка и сами оказались непрочь познакомиться с гостями поближе. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Репетиция номера с тиграми: редкие зритель затаили дыхание от волнения. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Ловко и спокойно Давио удается обращаться с большими, страшными кошками. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько Несмотря на свои внушительные размеры, Кинг — всего лишь ребенок, а дрессировка для него — игра. Фото: ИА PrimaMedia, Ольга Горгулько 1 / 7

— Итальянцы позволяют хищнику спускаться с тумбы во время репетиции и спокойно перемещаться по манежу. В российской школе это расценивается уже как непослушание животного. Вне репетиций и выступлений животные итальянского цирка проводят очень много времени на открытом воздухе. Причем некоторые – круглый год, и зимой, и летом. Возможно, благодаря этому они имеют отменное здоровье и живут в два раза дольше своих диких сородичей, — отмечает Сергей, имеющий тесный опыт работы с цирковыми коллективами и Европы, и России.

Он вспоминает тигрицу, которая проработала с Давио до самого конца своих дней. Врачи поражались тому, как эта уже старая, страдающая возрастной деменцией кошка, забывающая, как нужно есть, может отменно выступать и получать от этого удовольствие.

На вопрос, испытывал ли он когда-либо страх по отношению к своим тиграм, Давио с улыбкой отвечает, что внутри манежа – никогда, а вот снаружи – бывает.

— На арене мое самоощущение меняется. Дрессировка для животных – игра, и в ней я – лидер. Мы, по сути, дружим посредством дрессировки, но я остаюсь старшим товарищем, говорит мастер дрессуры.

Без сна и отдыха

Невозможно работать с животными и не любить их, -уверена инспектор манежа Владивостокского цирка Виктория Верветченко. Фото: ИА PrimaMedia Морская тематика стала основой нового дизайна внутренних помещений цирка исходя из его архитектурной формы — ракушки. Фото: ИА PrimaMedia 5-месячный Кинг до сих пор спит с хозяином, чтобы между ними выработалась связь и привязанность. Фото: ИА PrimaMedia Красному кенгуру в итальянском цирке уже 7 лет. Фото: ИА PrimaMedia Впервые редакция ИА ПримаМедиа оказалась в святая святых — за кулисами цирка Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Затаив дыхание редакция следила за тем, как Давио ловко управляется с тигрицами. Фото: ИА PrimaMedia Ловко и спокойно Давио удается обращаться с большими, страшными кошками. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Дрессировщики, отмечает инспектор манежа Владивостокского цирка Виктория Верветченко, проводят со своими питомцами практически целые сутки. Вместе они не только на шоу и на репетициях.

— Давио и Иван Дефорж – легендарный французский дрессировщик в составе итальянского цирка, полностью самостоятельно ухаживают за своими питомцами: кормят, убирают вольеры. В клетку с тиграми не может зайти ни один человек – только Давио. С животными Ивана, особенно со строптивыми, может общаться также только он. Такого отношения дрессировщики добиваются, тесно общаясь с животными с самого их детства, — говорит Виктория Верветченко.

Так, например, 5-месячный тигренок Кинг, который еще только готовится к своему первому выступлению, живет и даже спит под одним одеялом со своим хозяином. Со временем его, конечно, переселят ко взрослым тигрицам, но хищник сохранит нежную привязанность к человеку.

Ласковый и дикий зверь

Особенно впечатляющее смирение демонстрирует суровый американский бизон, который в обычное время славится своим грозным нравом и нелюбовью к людям. Огромный, с мрачным взглядом, металлическим кольцом в носу и специальными шарами на кончиках рогов, чтобы предотвратить смертельный удар, он становится едва ли не домашним теленком, когда свою руку к нему протягивает его дрессировщик, француз Иван Дефорж.

— При виде людей бизон начинает бесноваться. Он любит только своего француза и после представления очень любит убегать с арены. Когда требуется провести какие-либо манипуляции, взять кровь или еще что-то, Иван лично "держит" бизона. Иначе никак, — отмечает Виктория Верветченко.

Именно история с бизоном, который однажды бросил репетицию и отправился гулять по этажу цирка, послужила поводом установить вокруг манежа специальные ограждения.

Закулисье

Впервые редакция ИА ПримаМедиа оказалась в святая святых — за кулисами цирка Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Репетиция номера с тиграми: редкие зритель затаили дыхание от волнения. Фото: ИА PrimaMedia Посредствот клеток-перегонок хищников перемещают между помещениями и перевозят в большой уличный вольер. Фото: ИА PrimaMedia Искренний восторг при виде животных охватывает не только маленьких посетителей цирка, но и взрослых. Фото: ИА PrimaMedia 5-месячный Кинг до сих пор спит с хозяином, чтобы между ними выработалась связь и привязанность. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Проходя во внутренние помещения, корреспонденты ИА PrimaMedia обращают внимание на то, что многие объекты почему-то обмотаны проволокой. Причина была найдена не сразу.

— Вы себе даже не представляете, слоны хоботами разбирают все, даже винтики раскручивают! Приходится прибегать к таким мерам, обеспечивать безопасность пожарной сигнализации, батарей.

Коллективу агентства лично удалось посмотреть, в каких условиях содержатся во Владивостоке хвостатые итальянские артисты.

Так, большую часть дня в специальном уличном вольере с оборудованным бассейном на заднем дворе цирка вальяжно гуляют тигры. Ранним вечером их в клетках-перегонках отправляют в вольеры, а на место тигров во двор в свободном доступе выходят по очереди другие животные: слоны, верблюды, кенгуру, зебры и другие.

— Некоторые горожане успели заметить, что во дворе у нас гуляют цирковые животные, и теперь у артистов много зрителей даже вне представления, — смеется Виктория Верветченко.

В один голос сотрудники Владивостокского цирка, повидавшие уже не один десяток цирковых коллективов и программ, заявляют: невозможно работать с животными и не любить их.

"Цирк – это болезнь", — говорят приморцы, отмечая, что своей жизни без него уже не представляют.

Их слова подтверждает и гость — дрессировщик Иван Дефорж, который, проведя все утро за уборкой в конюшне, вскоре снова отправился к своим животным просто, чтобы пообщаться. Пока Иван обнимал кенгуру, которая, только завидев хозяина, нежно протянула к нему свои лапки, в очередь на объятья встал верблюд, протянув из соседнего вольера свою мощную шею. Ни команд, ни хлыстов не потребовалось Ивану, чтобы снискать любовь этих потрясающих существ.

Справка. Итальянская династия Тоньи – одна из старейших в истории цирка. Братья Давио и Коррадо являются ее представителями в шестом поколении. Их дети сейчас также занимаются цирковым искусством. Во Владивосток они привезли свой итальянский цирк с программой "Слоны и тигры", в которой не только классический европейский цирк с животными, но и фантастически талантливые акробаты и эквилибристы.Это потомственная иллюзионистка Мария Кох-Кукес, воздушные гимнасты из Казахстана Алия Канахина и Андрей Канахин, которые летают под куполом цирка без страховки. Румынка Александра Тарус и вовсе стоит на пороге Книги рекордов Гиннесса и поднимается вверх на собственных волосах!