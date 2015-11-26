Зверская любовь: чем и как живет итальянский цирк во Владивостоке (ФОТО)

Где во Владивостоке гуляют тигры и можно ли поворачиваться к хищнику спиной - рассказали именитые дрессировщики из Италии и Франции
Общество 17:20

Увидеть репетицию с группой взрослых тигриц, заглянуть в "святая святых" — за кулисы обновленного Владивостокского цирка и узнать, что же стоит за красивой шоу-постановкой, удалось редакции ИА PrimaMedia. Коллектив агентства побывал во внутренних помещениях цирка и узнал об "изнанке" цирковой жизни из первых уст представителей одной из старейших цирковых династий – Тоньи.

Grazie!

1 / 7

"Браве, брависсимо!" — подбадривает своих питомцев итальянец Давио Тоньи – дрессировщик в шестом поколении. На простое русское "молодец" или английское "well done" звери его цирка, впервые посетившего Владивосток с программой "Слоны и тигры", и ухом не поведут. Воспитанные представителями одной из старейших итальянских династий – Тони, а также легендарным французским дрессировщиком Иваном Дефоржем животные понимают исключительно итальянский. Так что тонкости их диалога с тренерами остаются за рамками понимания зрителей шоу.

Свой выбор профессии (дрессировщик диких кошек) Давио Тоньи – один из двух братьев династии — объясняет предопределенностью.

— Сколько я работаю в цирке? Ой, даже не знаю. С самого рождения. Когда я родился, мои мама и папа ставили коляску со мной прямо внутри манежа с тиграми. Не шучу, чистая правда! — смеется итальянец Давио.

Несмотря на тот праведный страх, который нагоняют на зрителя большие кошки, Давио Тоньи общается со своими питомцами более чем расслабленно.

— В Европе в принципе иной подход к дрессуре, нежели в России. Видели, как он только что повернулся спиной к той тигрице? — говорит во время репетиции художественный руководитель программы итальянского цирка Сергей Бондарчук, — Когда я впервые это наблюдал, у меня сердце похолодело. В русском цирке это просто недопустимо и считается высоким риском для дрессировщика.

Свобода и воля

Оказывается, европейские дрессировщики, и Давио в том числе, разительно отличаются от своих российских коллег в подходе к работе с животными.

1 / 7

— Итальянцы позволяют хищнику спускаться с тумбы во время репетиции и спокойно перемещаться по манежу. В российской школе это расценивается уже как непослушание животного. Вне репетиций и выступлений животные итальянского цирка проводят очень много времени на открытом воздухе. Причем некоторые – круглый год, и зимой, и летом. Возможно, благодаря этому они имеют отменное здоровье и живут в два раза дольше своих диких сородичей, — отмечает Сергей, имеющий тесный опыт работы с цирковыми коллективами и Европы, и России.

Он вспоминает тигрицу, которая проработала с Давио до самого конца своих дней. Врачи поражались тому, как эта уже старая, страдающая возрастной деменцией кошка, забывающая, как нужно есть, может отменно выступать и получать от этого удовольствие.

На вопрос, испытывал ли он когда-либо страх по отношению к своим тиграм, Давио с улыбкой отвечает, что внутри манежа – никогда, а вот снаружи – бывает.

— На арене мое самоощущение меняется. Дрессировка для животных – игра, и в ней я – лидер. Мы, по сути, дружим посредством дрессировки, но я остаюсь старшим товарищем, говорит мастер дрессуры.

Без сна и отдыха

1 / 7

Дрессировщики, отмечает инспектор манежа Владивостокского цирка Виктория Верветченко, проводят со своими питомцами практически целые сутки. Вместе они не только на шоу и на репетициях.

— Давио и Иван Дефорж – легендарный французский дрессировщик в составе итальянского цирка, полностью самостоятельно ухаживают за своими питомцами: кормят, убирают вольеры. В клетку с тиграми не может зайти ни один человек – только Давио. С животными Ивана, особенно со строптивыми, может общаться также только он. Такого отношения дрессировщики добиваются, тесно общаясь с животными с самого их детства, — говорит Виктория Верветченко.

Так, например, 5-месячный тигренок Кинг, который еще только готовится к своему первому выступлению, живет и даже спит под одним одеялом со своим хозяином. Со временем его, конечно, переселят ко взрослым тигрицам, но хищник сохранит нежную привязанность к человеку.

Ласковый и дикий зверь

Особенно впечатляющее смирение демонстрирует суровый американский бизон, который в обычное время славится своим грозным нравом и нелюбовью к людям. Огромный, с мрачным взглядом, металлическим кольцом в носу и специальными шарами на кончиках рогов, чтобы предотвратить смертельный удар, он становится едва ли не домашним теленком, когда свою руку к нему протягивает его дрессировщик, француз Иван Дефорж.

— При виде людей бизон начинает бесноваться. Он любит только своего француза и после представления очень любит убегать с арены. Когда требуется провести какие-либо манипуляции, взять кровь или еще что-то, Иван лично "держит" бизона. Иначе никак, — отмечает Виктория Верветченко.

Именно история с бизоном, который однажды бросил репетицию и отправился гулять по этажу цирка, послужила поводом установить вокруг манежа специальные ограждения.

Закулисье

1 / 5

Проходя во внутренние помещения, корреспонденты ИА PrimaMedia обращают внимание на то, что многие объекты почему-то обмотаны проволокой. Причина была найдена не сразу.

— Вы себе даже не представляете, слоны хоботами разбирают все, даже винтики раскручивают! Приходится прибегать к таким мерам, обеспечивать безопасность пожарной сигнализации, батарей.

Коллективу агентства лично удалось посмотреть, в каких условиях содержатся во Владивостоке хвостатые итальянские артисты.

Так, большую часть дня в специальном уличном вольере с оборудованным бассейном на заднем дворе цирка вальяжно гуляют тигры. Ранним вечером их в клетках-перегонках отправляют в вольеры, а на место тигров во двор в свободном доступе выходят по очереди другие животные: слоны, верблюды, кенгуру, зебры и другие.

— Некоторые горожане успели заметить, что во дворе у нас гуляют цирковые животные, и теперь у артистов много зрителей даже вне представления, — смеется Виктория Верветченко.

В один голос сотрудники Владивостокского цирка, повидавшие уже не один десяток цирковых коллективов и программ, заявляют: невозможно работать с животными и не любить их.

"Цирк – это болезнь", — говорят приморцы, отмечая, что своей жизни без него уже не представляют.

Их слова подтверждает и гость — дрессировщик Иван Дефорж, который, проведя все утро за уборкой в конюшне, вскоре снова отправился к своим животным просто, чтобы пообщаться. Пока Иван обнимал кенгуру, которая, только завидев хозяина, нежно протянула к нему свои лапки, в очередь на объятья встал верблюд, протянув из соседнего вольера свою мощную шею. Ни команд, ни хлыстов не потребовалось Ивану, чтобы снискать любовь этих потрясающих существ.

Справка. Итальянская династия Тоньи – одна из старейших в истории цирка. Братья Давио и Коррадо являются ее представителями в шестом поколении. Их дети сейчас также занимаются цирковым искусством. Во Владивосток они привезли свой итальянский цирк с программой "Слоны и тигры", в которой не только классический европейский цирк с животными, но и фантастически талантливые акробаты и эквилибристы.Это потомственная иллюзионистка Мария Кох-Кукес, воздушные гимнасты из Казахстана Алия Канахина и Андрей Канахин, которые летают под куполом цирка без страховки. Румынка Александра Тарус и вовсе стоит на пороге Книги рекордов Гиннесса и поднимается вверх на собственных волосах!

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Легенды Байкала — 9 ветвей" представил Государственный цирк Бурятии во Владивостоке

Май во Владивостоке с февраля: циркачи знаменитой династии везут приморцам новое шоу

Международный цирковой фестиваль может пройти в Приморье

Владивостокский цирк будет очень тяжелым в эксплуатации — директор Алексей Туркалов

животные дикие цирк

Привезенный из России в Корею гималайский медведь умер после зимней спячки

22 мая, 15:53

Во Владивостоке начали строить первый в России приют для гималайских медведей

7 мая, 16:14
Кому в 2019 году нужна онлайн-касса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia