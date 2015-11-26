Более 7,5 тысяч приморцев переселили из аварийного жилья благодаря госпрограмме

Участниками подпрограммы стали 29 муниципальных образований Приморья

Жилой дом. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Депутаты комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности заслушали отчет об исполнении подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2013–2021 годы. Об основных показателях, которых удалось достичь в ходе реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, парламентариям доложил исполняющий обязанности директора краевого департамента градостроительства Владимир Маран, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Он напомнил присутствующим, что участниками подпрограммы стали 29 муниципальных образований края, где до 1 января 2012 года в список объектов, признанных опасными для проживания и подлежащими сносу, было включено 555 многоквартирных жилых домов. Всего в Приморье с 2013 по 2017 годы необходимо было расселить 3385 жилых помещений общей площадью 137 тысяч кв. метров, в которых проживало 7734 человека. Общий объем финансирования подпрограммы составил более 5 мрлд рублей, из них 2,76 млрд рублей выделял Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 1,09 млрд – бюджет Приморского края, 1,22 млрд – местные бюджеты.

Как сообщил руководитель ведомства, исполнение основных показателей подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на данный момент составляет 97%. Благодаря её действию уже смогли справить новоселье 7552 жителя края. При этом было расселено 3295 жилых помещений общей площадью 133 тысячи кв. метров. Большая часть квартир для участников подпрограммы – 2719 – была приобретена в новостроях. На вторичном рынке куплены 211 жилых помещений, 115 – предоставлены гражданам из имеющегося свободного жилищного фонда муниципальных образований. Кроме того, 365 собственникам аварийного жилья выплачена выкупная стоимость за изъятые помещения.

В то же время Владимир Маран отметил, что Приморью не удалось в установленные сроки реализовать все мероприятия по переселению граждан, включенные в подпрограмму на 2013-2017 годы. На сегодняшний день проблемы с обеспечением жильем остаются у жителей двух муниципальных образований края – Посьетского и Хасанского городских поселений, где необходимо решить квартирный вопрос 182 человек. Для этого требуется достроить три многоквартирных дома, которые из-за банкротства компании-застройщика не были вовремя введены в эксплуатацию.

Передать проблемные квартиры жителям Хасанского района и таким образом завершить выполнение подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья планируется в третьем квартале нынешнего года. "Все вопросы, связанные с достройкой домов в поселках Хасан и Посьет, практически решены. Составлена дорожная карта, согласно которой к концу сентября должно быть завершено строительство домов, а люди получить обещанное жилье", — сообщил депутатам Владимир Маран.

Подводя итог рассмотрению вопроса, председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко отметил высокий уровень реализации подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья.

"Это одна их тех государственных программ, которая принесла реальную пользу нашему краю и о которой я слышу от жителей только положительные отзывы. Тем не менее, чтобы окончательно закрыть вопрос, связанный с ликвидацией аварийного жилого фонда, еще многое предстоит сделать. Следующий этап реализации программы на 2019-2024 годы предусматривает расселение 398 домов площадью 107 тысяч кв. метров. Однако обязательным условием для получения федерального финансирования на эти цели является завершение действующей подпрограммы. Поэтому так важно достроить проблемные дома в Хасанском районе и обеспечить граждан жильем в согласованные сроки", — сказал Сергей Ищенко.

По результатам обсуждения депутаты подготовили ряд рекомендаций для профильного департамента и администрации Приморского края. В частности, парламентарии обратили внимание на необходимость усилить контроль за своевременным использованием бюджетных средств, предусмотренных на завершение подпрограммы, и оказывать всестороннее содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по достройке проблемных жилых домов.