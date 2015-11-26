В Приморье два адвоката пытались пронести в СИЗО запрещенные предметы

Сотрудники ГУФСИН нашли и забрали у правозащитников сотовые телефоны

СИЗО. Фото: ИА PrimaMedia

Сразу два адвоката в один день пытались передать запрещенные предметы в СИЗО в Приморье. Сотовые телефоны были обнаружены и изъяты сотрудниками учреждения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Передачу запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом, удалось предотвратить благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников учреждения. При проходе через контрольно-пропускной пункт у адвоката в дамской сумочке был обнаружен и изъят сотовый телефон.

В этот же день сотовый телефон, спрятанный в кармане куртки, сотрудники обнаружили и изъяли у другого адвоката.

В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.