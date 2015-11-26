Сквер в Южном микрорайоне Находки сдадут в 2019 году

Администрация Находки проводит конкурс для определения исполнителя второго этапа работ

Сквер. Фото: пресс-служба администрации Находки

Сквер в Южном микрорайоне Находки будет сдан в 2019 году. Создание сквера на ул. Спортивной началось год назад. Это четвертый объект, строительство которого ведется по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов. На первом этапе были выполнены общестроительные работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Территорию площадью около 14 тысяч кв. метров спланировали для создания симметрично расположенных клумб, заасфальтировали пешеходные дорожки, из дикого камня выложили ограждение цветников, залили фундамент площадок для подвижных игр и занятий спортом. Специалисты смонтировали подземную электросеть для уличного освещения и закладные детали для крепления 55 опор светильников. Для постоянных посетителей сквера – пенсионеров и родителей с маленькими детьми поставили шесть лавочек и урны. В соответствии со своими предпочтениями отдыхающие могут выбрать место в тени или на солнце.

Сегодня администрация Находки проводит конкурс для определения исполнителя второго этапа работ. В конце июня — начале июля строительство возобновится. Подрядчику предстоит уложить функциональное покрытие из резиновой крошки, закрепить конструкции детского городка, тренажеров и трамплин для любителей кататься на роликах и скейтборде.

В соответствии с проектом в сквере выставят еще 17 скамеек. Озеленители оформят цветники однолетними и многолетними растениями, создадут композиции из цветущих кустарников. В вечернее время на территории будут включаться светодиодные фонари.