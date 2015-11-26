Грязь или смесь: чем "Примавтодор" засыпает ямы на находкинской трассе (ВИДЕО)

Дорожники тратят ресурсы на временные меры, поскольку быстро и качественно выровнять дорогу сразу не получается

тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Рабочие "Примавтодора", засыпающие ямы на трассе Владивосток — Находка чем-то, похожим на грязь, вызвали недоумение у приморских водителей и жителей края. Ставший свидетелем сомнительных стараний дорожников депутат ЗС ПК Дмитрий Новиков снял процесс на видео и выяснил, кто из руководства предприятия дал им поручение спасать печально известную находкинскую дорогу таким "прорывным" способом, сообщает ИА PrimaMedia.

Разъяснить, что и почему они делают в данный момент Дмитрию Новикову рабочие не смогли. Они лишь отметили, что сыпят в ямы то, что им загрузили в машину, а поручение им дал начальника филиала "Шкотовский".

Как пояснил корр. агентства пресс-секретарь АО "Примавтодор" Станислав Луценко, сейчас у организации нет возможности одномоментно заделать все ямы на находкинской трассе, которая ими изобилует, поэтому рабочие предпринимают временные меры. Это должно сгладить неудобства для сотен проезжающих по разбитой дороге водителей.

— В том случае ремонта, который зафиксирован на видео, выборка пучин еще не была произведена, и рабочие временно засыпают яму щебеночно-песчаной смесью С5. Если машины ее выбьют — рабочие добавят смеси. Она должна продержаться до того, как начнутся ремонтные работы. Они производятся в три этапа: выборка пучин (срез грунта, создающего неровность на дороге – прим. ред.), засыпка ямы дренирующим скальным грунтом и финал – асфальтирование. Общий срок ремонта на этой трассе – до конца летнего периода. Работы уже начались, — отметил Станислав Луценко.

Чуть позже и самому автору видео удалось получить комментарий о том, что же происходило на дороге. Как разъяснила главный инженер филиала "Шкотовский" АО "Примавтодор" Елена Арефьева, чтобы обеспечить проезд машинам, ямы засыпают смесью грязи и щебня, чтобы она укаталась и встала коркой, тогда машины смогут проехать.

Справка. Смесь щебеночно-песчаная С5 (фракция от 0 до 40мм). В состав щебеночно-песчаной смеси входит качественный гранитный щебень и карьерный песок. Максимальный размер гранулометрического состава является 80 мм. Основной объем составляют зерна 40-60 мм. Объем пылевидных и глинистых включений не превышает 4%.