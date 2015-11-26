"Стелу совершеннолетия города Находки" привели в порядок

Кроме того, рядом с барельефом установлена информационная табличка
Общество 17:09
"Стелу совершеннолетия города Находки" привели в порядок. Фото: пресс-служба администрации Находки

"Стелу совершеннолетия города Находки" привели в порядок. Специалисты зачистили поверхность каменной плиты с рельефным изображением рыбаков и первостроителей, обработали грунтовкой-праймером и нанесли устойчивую краску, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Большой объем работ выполнен по восстановлению облицовки постамента и площадки вокруг. На мемориальной доске обновлено чернение надписи "Из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР. Преобразовать рабочий поселок Находка Находкинского района Приморского края в город краевого подчинения. Москва. 18 мая 1950 года".

"Стелу совершеннолетия города Находки" привели в порядок

"Стелу совершеннолетия города Находки" привели в порядок. Фото: пресс-служба администрации Находки

Памятный знак, символизирующий новую страницу в истории Находки, был торжественно открыт 18 мая 1968 года. Город быстро рос, вступали в строй новые причалы торгового порта, строились судоремонтные заводы и другие промышленные предприятия, возводились жилые кварталы, школы и больницы.

Свое современное оформление стела приобрела в 2012 году. Тогда был выполнен капитальный ремонт сквера и реконструкция памятника. Спустя семь лет под влиянием времени и погодных условий эмаль на барельефе потемнела и растрескалась, гранитная плитка отошла от основания. Кроме того, архитектурное сооружение неоднократно страдало от рук вандалов.

Теперь рядом с барельефом установлена информационная табличка: стела является памятникам регионального значения и охраняется государством; лица, причинившие вред объекту культурного значения несут административную, уголовную и иную ответственность.

Теперь рядом с барельефом установлена информационная табличка

Теперь рядом с барельефом установлена информационная табличка. Фото: пресс-служба администрации Находки

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