Во Владивостоке обострилась ситуация вокруг стройки на Океанском проспекте

Горожане не хотят мириться с точечной застройкой, которую задумало ООО "Порто-Франко 70"
Общество 15:34
Во Владивостоке обострилась ситуация с точечной застройкой. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке прошло собрание жильцов против строительства многоэтажки на земельном участке по адресу Океанский проспект, 85а. Несмотря на недовольство горожан, компания-застройщик планирует найти компромисс и, в конечном счете, освоить участок, сообщает ИА PrimaMedia.

Жители микрорайона не хотят, чтобы на месте нынешней парковки вырос 25-этажный дом и занял эту землю. В мэрии Владивостока корр. агентства пояснили, что администрация также против строительства на Океанском проспекте, 85а. Но на днях пришло решение Арбитражного суда Дальневосточного округа, в соответствии с которым теперь строительство многоэтажного дома по указанному адресу может стать возможным.

"Этот земельный участок является частной собственностью гражданина Российской Федерации, который предоставил его в аренду ООО "Порто-Франко 70" для строительства многоэтажного жилого дома. В мае 2018 года данное юридическое лицо обращалось в администрацию Владивостока с заявлением о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома. Администрация города отказала в выдаче разрешения по различным основаниям. Наш отказ "Порто-Франко 70" обжаловало в Арбитражный суд Приморского края, и это заявление суд удовлетворил – отказ в выдаче разрешения на строительство признал незаконным", — пояснил и.о. начальника правового управления мэрии Дмитрий Точилин.

Далее позицию заявителя активно поддержала Корпорация развития Дальнего Востока ("КРДВ"), оформившая застройщику статус резидента свободного порта. Решением суда первой инстанции в октябре 2018 года заявление ООО "Порто-Франко 70" удовлетворено, отказ в выдаче разрешения на строительство признан незаконным.

В январе 2019 года апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и в удовлетворении заявленных обществом требований отказал полностью. Однако 23 апреля Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края, согласно которому администрация города обязана в течение семи рабочих дней рассмотреть вопрос о выдаче ООО "Порто-Франко 70" разрешения на строительство.

В мэрии отмечают: решение суда вступило в законную силу, но разрешение на строительство пока не выдано. Администрация Владивостока готовит кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Редакция ИА PrimaMedia в свою очередь следит за развитием событий.

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