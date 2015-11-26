Последний звонки прозвучали в школах Артема

В этом году в округе из школ выпускаются во взрослую жизнь 645 юношей и девушек 11-х классов
Общество 16:04
Последний звонок в школе №19. Фото: Денис Наддельный

Прощальные звонки прозвенели сегодня, 23 мая, во всех школах Артемовского городского округа. В этом году в округе из школ выпускаются во взрослую жизнь 645 юношей и девушек 11-х классов и более тысячи выпускников 9-го класса. Для них остаются позади заботы школьных будней, а впереди много нового и интересного. Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки с трогательными словами поздравлений, напутствий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Уже 24 мая в округе начнется сдача экзаменов. Всего в Артеме в этом году ЕГЭ будут сдавать 697 человек, из них 84 будут проходить аттестацию в форме ГВЭ, и 55 человек – это выпускники прошлых лет, которые решили сдать ЕГЭ в этом году.

Что касается ЕГЭ, то первый экзамен выпускники напишут 27 мая — это будет география и литература. Географию в Артеме решили сдавать 19 человек, а литературу выбрали 34 выпускника. Все допущенные до сдачи 29 мая напишут экзамен по математике базовой и математике профильной, которую выбрали более 300 учащихся. Далее ребята напишут историю, ее выбрали 138 человек, и химию, а 3 июня все выпускники сдадут экзамен по русскому языку. По основным срокам ребята должны сдать ЕГЭ до 13 июня.

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В Артеме организованно четыре пункта проведения ЕГЭ, все пункты оснащены видеокамерами, стационарными металлоискателями и компьютерной техникой, принтерами, сканерами. Распечатка экзаменационных материалов будет проводиться непосредственно в каждой аудитории перед началом экзамена на глазах у всех участников. Накануне старта ЕГЭ в Артемовском городском округе была проведена проверка на готовность всех экзаменационных пунктов ЕГЭ округа. Замечаний выявлено не было, все пункты готовы к проведению экзаменов.

Выпускники 9-х классов приступят к экзаменам уже завтра, 24 мая почти 150 человек сдадут письменный английский язык, а в субботу, 25 мая – устный английский.

Напомним, что в прошлом году в Приморском крае на базе ДВФУ создан ситуационно-информационный центр для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена. Наблюдатели в режиме онлайн контролируют порядок проведения экзаменов во всех пунктах ЕГЭ в нашем регионе.

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