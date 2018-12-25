В Приморье убитая горем мать выкопала тело сына из могилы, где он пролежал 4 месяца

Женщина опоздала на похороны и несколько месяцев вынашивала план, как попрощаться с покойным

Женщина опоздала на похороны и несколько месяцев вынашивала план, как попрощаться с покойным. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

В Уссурийске произошел шокирующий случай: женщина, опоздавшая на два дня на похороны собственного сына, спустя четыре месяца выкопала гроб, извлекла тело и перевезла к себе во двор. Все это она проделала ночью с помощью нового знакомого, который, по ее словам, ей напомнил умершего сына. Корр. ИА UssurMedia обо всем произошедшем рассказала жена похороненного парня, которая теперь боится, что свекровь, способная на все, может выкрасть у нее маленького ребенка.

Эта история началась в январе, когда муж Юлии Карабчевской стал жаловаться на здоровье. Парню было всего 27 лет, и ни о чем плохом молодая семья даже не подозревала. Юля готовилась стать матерью – в конце января ей врачи ставили срок рожать. Джобава Звиади обратился в больницу и после проведенных анализов стал известен его диагноз – лейкемия. Причем, болезнь прогрессировала в организме молодого парня уже несколько лет и не давала шансов на выздоровление. В январе он скончался.

12 января беременная жена со своими родственниками организовала похороны, заранее сообщив свекрови о назначенной дате. Мать Джобавы уже 4 года жила в Корее, на похороны женщина опоздала на два дня.

"Мой муж не общался со своей матерью несколько лет. Он в моря ходил, затем она уехала на заработки в другую страну. Он ей звонил, но она заблокировала телефон. Она вообще была против наших отношений, настаивала на том, чтобы он выбрал себе жену-грузинку, а не русскую", — вспоминает Юлия.

Через 10 дней девушка родила сына и решила, что общение с бабушкой, которая потеряла сына, не повредит. Свекровь жаловалась на то, что не успела лично попрощаться на похоронах, и ставила под сомнение причину смерти сына, утверждая, что нужно провести эксгумацию.

В это время женщина познакомилась с каким-то мужчиной, который, по ее словам, сильно был похож на покойного сына. Убедив его в своей правоте, пара решила раскопать могилу и вытащить тело.

Задуманное воплотили в жизнь в начале мая: арендовали автомобиль, приехали ночью на кладбище, раскопали могилу, вытащили тело покойного и привезли во двор частного дома.

Через несколько дней мужчина, помогавшей женщине выкапывать покойника из могилы, сообразил, что хоронить в другом месте своего сына она не собирается. 19 мая он обратился в полицию. Тело забрали со двора и перевезли в морг, женщину отправили в психиатрическое учреждение на лечение.

"Я узнала о произошедшем только спустя четыре дня. Мой муж находится в морге, и теперь готовятся новые документы на его повторное захоронение. Мне страшно, что свекровь, показавшая, что способна на все, может выкрасть моего маленького сына, т.к. он очень похож на своего отца. Несколько раз она мне говорила, что его нужно увезти в Грузию", — делится своими переживаниями девушка.

Юлии непонятно, как мать могла нарушить память покойного и выкопать его, таким образом осквернив могилу.

У нее горе, у меня тоже горе! Я же не раскапываю могилу. Мне страшно теперь жить и оглядываться по сторонам, чтобы с моим ребенком ничего не произошло",

— добавила Юлия.

По словам девушки, весть о произошедшем разошлась по городу, так как ее муж был спортсменом и его знали многие.

В отделе МВД России по городу Уссурийску ИА UssurMedia сообщили, что факт действительно был, женщина проходит лечение, материал на проверке.