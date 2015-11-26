Партия бесплатных тест-полосок для детей с сахарным диабетом поступила в Приморье

До конца недели тест-полоски будут поставлены в Центр диабета и эндокринных заболеваний

Аптека. Фото: Игорь Новиков

Новая партия тест-полосок для диагностики уровня сахара у детей, страдающих сахарным диабетом, поступила в Приморье. До конца недели тест-полоски в полном объеме будут поставлены в Центр диабета и эндокринных заболеваний, где их смогут получить нуждающиеся, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Приморского края организует закупки в соответствии с действующим законодательством. Ведется поэтапная работа в этом направлении в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края.

"С начала года для детей Приморского края, зарегистрированных в Федеральном регистре сахарного диабета, закуплены тест-полоски: “Сателлит Экспресс”, “Акку-Чек” “Перформа” и “Ван Тач”", – сообщил глава ведомства.

Кроме того, отделом фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения департамента в настоящее время объявлены по две котировки на каждый вид тест-полосок на сумму 2 млн рублей. Департамент здравоохранения также подготовил документацию для закупки средств для самоконтроля, расходных материалов к инсулиновым помпам путем проведения аукциона в электронной форме на общую сумму 20,1 млн рублей.

Напомним, в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено на указанные цели 30,1 млн рублей. По состоянию на 20 мая уже направлено на приобретение тест-полосок более 1,1 млн рублей.

В настоящее время в Федеральном регистре сахарного диабета в Приморском крае зарегистрировано 410 детей, больных сахарным диабетом, из них 75 детям установлен инсулиновый дозатор (инсулиновая помпа). Все дети, состоящие на учете, получают необходимые лекарственные препараты.



