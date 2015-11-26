Не вписался в оборонную элиту. Основному кандидату в главы Арсеньева предложили самоотвод

В одном из ключевых городов Приморья настроены заново провести конкурс

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время посадки на авиабазе гарнизона "Черниговка". Фото: Юрий Смитюк. ТАСС

В администрации Приморья нашли способ урегулировать скандал с определением главы в Арсеньеве, где согласованный на краевом уровне единоросс и предприниматель Владимир Авагимян не смог набрать необходимое число голосов депутатов для получения должности. Повторное голосование по его кандидатуре, запланированное на 27 мая, может не состояться. Как стало известно ИА PrimaMedia, кандидату предложено взять самоотвод. Владимир Авагимян не отрицает, но и не подтверждает такого сценария, и говорит о необходимости принятия решений на холодную голову. На градообразующих предприятиях, тем временем, приветствуют проведение новой процедуры конкурсного отбора и обсуждают достойных кандидатов.

Скандальное голосование гордумы по кандидатурам на пост главы состоялось 21 мая. Конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов две кандидатуры. Прочих кандидатов конкурсная комиссия забраковала в ходе этапов отбора. Хотя среди них были даже те, кто еще помнит, что такое прямые и всенародные выборы мэров. Например, в прошлом депутат Арсеньевской гордумы Алексей Бирюков на выборах главы 2012 года получил 10,08% и второе место. Был кандидат, ангажированный "Союзом машиностроителей", в котором состоят оба градообразующих предприятия – "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Аскольд" – Сергей Остряков.

"Но его недостаточно хорошо подготовили, нашли в документах нарушения. Было ощущение, что все запрограммировано на конкретный результат", — считает депутат Заксобрания Приморья от Арсеньевского ГО, коммунист Владимир Беспалов.

В финал прошли секретарь местного отделения "Единой России" и депутат Думы Арсеньевского городского округа (АГО) Александр Толстунов, и второй кандидат, тоже руководитель и единоросс, – заместитель председателя Думы АГО, глава фракции "Единая Россия" в Думе, предприниматель Владимир Авагимян.

При этом по оценке наблюдателей, Толстунов играл роль технического кандидата. Владимир Авагимян, в свою очередь, был согласован на пост главы по линии "Единой России" и краевой администрации. Но совершенно неожиданно для многих присутствовавших, в том числе для вице-губернатора по внутренней политике Антона Волошко, возглавлявшего конкурсную комиссию, директора департамента внутренней политики Даниила Гончарука, который отвечает за выборы глав в администрации, депутаты его не поддержали.

В ходе голосования за Владимира Авагимяна проголосовали только 10 депутатов из 21-го, против – 11. За Толстунова не проголосовал никто, 13 голосов было против, воздержались – 8. Голосование проходило в открытом режиме (от тайного в Арсеньеве отказались в феврале этого года).

Причина такого демарша единороссов против своего же руководителя – а Дума Арсеньева на 100% состоит из представителей "Единой России" – кроется в межэлитном конфликте и низкой договороспособности участников политического процесса, считает политолог Сергей Гребенюк.

"В данной ситуации наглядно продемонстрировано, что бывает, когда пытаются навязать решение, которое вызывает жесткий антагонизм у местных элит, и настойчиво пытаются продавить его сверху. Это классическая недоработка внутриполитического блока, который не проявил дипломатичности и не провел предварительный мониторинг ситуации. В итоге получили что получили, даже партийная дисциплина не стала сдерживающим фактором. Интересы территории и местных элит победили жесткие установки края", — говорит эксперт.

Заседание Думы Арсеньева. Фото: Пресс-служба Думы Арсеньева Владимир Авагимян. Фото: Пресс-служба Думы Арсеньева 1 / 2

Суть в том, что кандидатура Владимира Авагимяна вызывает в первую очередь неприятие со стороны так называемой производственной элиты, представленной системообразующим предприятием "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" и заводом "Аскольд". Как отмечают знакомые с местной спецификой эксперты, оба предприятия принимают активное участие в политической жизни территории, имеют своих представителей в Думе Арсеньева, до 2016 года депутатом от территории в Заксобрании края был гендиректор "Прогресса" Юрий Денисенко. В случае с Владимиром Авагимяном у "заводчан" к кандидату есть много вопросов.

Депутат Заксобрания от Арсеньева Владимир Беспалов, в свою очередь, отмечает, что дело — в недоработке со стороны руководства "Единой России". Известно, что кандидатуру Владимира Авагимяна поддержала секретарь Приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева. В краевой администрации, по информации парламентария, уже проанализировали ситуацию.

"Зла на депутатов (в администрации – ред.) не имеют, они видят во всей создавшейся ситуации прокол руководства городской партийной организации "Единой России". И я думаю, будут сделаны конкретные выводы", — поделился депутат.

Окончательное решение по выборам главы Арсеньева не принято. В положении о проведении конкурса указывается, что: "если по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал достаточного для принятия числа голосов, то на повторное голосование ставится кандидат, набравший наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, если при повторном голосовании кандидат набрал достаточное для принятия число голосов".

Повторное голосование намечено на 27 мая, в рамках внеочередного заседания. Несколько источников ИА PrimaMedia в администрации края, близкие к губернатору и в депутатском корпусе сообщили, что краевые власти намерены довести дело до нового конкурса. В этой связи Владимиру Авагимяну предложено отозвать свою кандидатуру. Он в беседе с корр. ИА PrimaMedia эту информацию не подтвердил и не опроверг.

"Мы пока еще внутри партии, внутри депутатского корпуса разбираемся в причинно-следственных связях. Рано делать заявления. Решений нет, они не приняты. Сейчас с холодной головой разбираемся в сложившейся непростой ситуации", — сказал агентству Владимир Авагимян.

В случае если г-н Авагимян все же возьмет самоотвод, на голосование выносится вторая кандидатура – в данном случае Александра Толстунова. Его, считает Владимир Беспалов, депутаты не поддержат тем более (на финальном голосовании за него не было ни одного голоса).

"Все обнулится, и будет новая комиссия, которая будет рассматривать совершенно новые кандидатуры. Это мнение совпадает с мнением коллективов заводов, которые готовы поискать и найти достойных, опытных и тех, кому поверит и население, и депутаты", — заявил парламентарий.

По его словам, на сегодняшний день есть как минимум 16 кандидатов, готовых участвовать в новом конкурсе.