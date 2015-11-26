"Как в фильме ужасов" - мать выкопала тело сына из могилы спустя 4 месяца

Убитая горем женщина не успела на похороны и придумала, как попрощаться с покойным
Это интересно 07:50
Крест. Фото: pixabay.com

Случай, как будто по сценарию фильмов ужасов, произошел в одном из городов Приморья. Здесь женщина, которая не успела на похороны сына, спустя несколько месяцев раскопала могилу и извлекла покойного на свет. Сейчас делом занимается полиция, а сама убитая горем мать проходит лечение, сообщает ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел в Уссурийске. Как рассказала редакции ИА UssurMedia жена покойного Юлии Карабчевской, ее муж — 27 летний спортсмен в какой-то момент начала жаловаться на здоровье. Врачи поставили диагноз — лейкемия. Болезнь прогрессировала и спасти молодого человека не удалось.

Похороны проходили 21 января, а спустя несколько дней в город вернулась мать покойного. По словам Юлии, мать и сын несколько лет не общались — ей не нравился выбор сына, а после того, как она улетела в Корею на заработки — связь и вовсе прервалась. Не удивительно, что женщина не успела на похороны.

Однако данный факт не помешал Юлии, которая, кстати, в конце января родила сына от своего мужа, попытаться наладить отношения со свекровью. Девушке казалось, что уже теперь-то все будет хорошо, однако судьба преподнесла очередной сюрприз.

Убитая горем женщина не смирилась со смертью сына. Дама была уверена, что причина смерти неверная. Ей даже удалось убедить своего знакомого в этом, который ей помог спустя 4 месяца раскопать тело. Однако когда соучастник понял, что дама не планирует хоронить покойного вновь — обратился в полицию.

Сейчас женщина проходит лечение в лечебницы, а жена ее сына переживает, что свекровь может выкрасть ее сына, который ей так напоминает покойного.

Кстати, достоверность информации подтвердили и в полиции. Там же и сообщили, что женщина пока на лечении.

Эта новость повергла в шок многих пользователей социальных сетей. С одной стороны людям жалко несчастную женщину, с другой — даже Стивен Кинг не мог бы придумать такой сюжет для своей очередной книги.

полиция могилы, захоронения

В Приморье убитая горем мать выкопала тело сына из могилы, где он пролежал 4 месяца

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