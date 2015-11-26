Владимир Новиков: устойчивости в опережающем развитии ДФО на сегодняшний день нет

В Госдуме РФ обсудили ход реализации на Дальнем Востоке нацпроекта "Образование"
Политика 20:29
Владимир Новиков. Фото: Аппарат Комитета

Устойчивое опережающее развитие Дальнего Востока, можно сказать – отсутствует. Об этом заявил Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края в ходе заседания Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В этот раз депутаты заслушали доклад представителя Министерства просвещения РФ о ходе реализации нацпроекта "Образование" в регионах ДФО и Арктики. По общему мнению депутатов Комитета, "опережающая" работа в области образования на Дальнем Востоке России и в Приморье в частности – оставляет желать лучшего, сообщает ИА PrimaMedia.

– По сравнению с прошлым годом движение можно сказать положительное, во всяком случае на бумаге, – отметил Владимир Новиков, заслушав доклад. – Но я себе позволю сказать о цифрах. По вашим словам, на Дальний Восток в сфере образования даётся денег больше, чем на другие регионы. Ну, давайте посчитаем. Значит, сумма субсидий на 18 регионов – 17,8 процента. То есть, чуть меньше процента на регион. Всего 85 субъектов в стране. Так где оно, опережающее развитие Дальнего Востока с точки зрения математики? Если бы было 25 процентов хотя бы от общей суммы, можно было бы согласиться. Но вы всего 17,8 даете. Нет на сегодняшний день никакого устойчивого развития Дальнего Востока.

Докладчик Анна Хамардюк, директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения РФ, отметила, что говорить об отсутствии приоритизации финансирования Дальнего Востока нельзя. Практически 20 процентов от общего объёма распределённых средств по федеральным проектам попадают на соответствующие регионы.

Владимир Новиков обратил внимание на ещё одну цифру. В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях, в школах Приморского края на 2021 год запланировано 157 млн. руб. Парламентарий отметил, что строительство одной полноценной современной школы сегодня стоит миллиард.

– За эти цифры вообще ничего не построишь. Мы опять друг другу в глаза пыль пускаем. Для чего? Кому это нужно? Нужно говорить уже об исполнении поручения Президента об опережающем развитии Дальнего Востока, о том, что необходимо нашим детям. Я, к сожалению, этого в очередной раз не вижу, – сказал Владимир Новиков.

Новиков Владимир Михайлович Госдума РФ стратегия план развития

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