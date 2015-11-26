Георгий Карлов: Победили не только мы, победил здравый смысл

Интервью с депутатом Госдумы РФ Георгием Карловым о новых возможностях организации местного самоуправления

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: Пресс-служба

В далёком уже 2003 году, когда был принят федеральный закон № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления", и по стране началась соответствующая реформа, Сахалинская область оказалась в ситуации, когда в регионе должно было появиться 158 муниципальных образований, 158 мэров и 158 депутатских собраний… При этом денег на содержание всех этих институций просто не было. Кроме этого, такое "роскошное" самоуправление значительно усложнило бы решение конкретных организационных задач по развитию региона. И тогда власти Сахалина, а вице-губернатором, отвечающим за выполнение реформы самоуправления, в то время был Георгий Карлов, решили сохранить систему управления поселениями региона с помощью городских округов. Дошли даже до Верховного суда, и победили. "Здравый смысл победил" – вспоминает Георгий Александрович. Теперь спустя 16 лет Госдума РФ приняла пакет поправок, позволяющих создавать муниципальные округа, это нечто среднее и компромиссное между городским округом и муниципальным районом. О том, какие преимущества это принесёт, мы поговорили с Георгием Карловым, депутатом Госдумы РФ от Сахалинской области, сообщает ИА PrimaMedia.

– Разговор у нас пойдет о долгожданных поправках в закон "о местном самоуправлении". Свершилось то, за что билась администрация Сахалинской области, когда еще вы были в исполнительной власти.

— 16 лет назад.

– Именно. Поэтому вопрос такой: в прошлом месяце были приняты поправки в закон "о местном самоуправлении". Расскажите, в чём недостаток закона "о местном самоуправлении" образца 2003 года?

– Закон образца 2003 года предусматривал лишь две категоричных формы управления. Это городской округ, где городское население должно составлять не менее двух третий от общего числа жителей округа. И, второе, муниципальный район, который мог включать в себя сельские поселения и городские, таким образом образуя двухуровневую систему местного самоуправления. Если первая форма предполагает одного главу городского округа — либо это избираемый мэр, либо так называемый сити-менеджер, ну и представительный орган, совет. То в муниципальном районе все гораздо сложнее. Там на каждом поселенческом уровне требовался свой глава исполнительной власти и свой представительский орган. А это мэр, депутаты, аппараты, машины, здания и прочее. При этом нет градообразующих предприятий, которые способны исправно платить в бюджет столько, чтобы сельское поселение было самодостаточным. Подобная форма муниципального района целесообразна там, где есть крупные агломерации людей – Краснодарский край, Московская область. И там, где есть градообразующие предприятия. Таких городов и населенных пунктов в Российской федерации достаточно, но это, скорее, исключение, чем правило.

– Исключением была и Сахалинская область, и, наверное, многие регионы Дальнего Востока.

– Сахалинская область образца 2003 года имела доходы свои еле-еле 12 млрд рублей, а расходов за 30. Поэтому не было удовольствия получить себе еще в два раза больше муниципальных служащих неподкреплённых никакими экономическими доходами. На наш взгляд это представлялось странным, мы понимали все негативные последствия. И тогда Сахалинская область, я, как вице-губернатор, руководитель комиссии по реформе местного самоуправления, депутаты Сахалинской областной думы – мы все-таки рискнули и сделали сознательный шаг к сохранению управляемости в режиме городских округов. Дошли до Верховного суда, и победили.

Для такой низкой плотности населения, как на Дальнем Востоке, на северах, в Сибири, конечно, управляемость территориями должна быть более ясной, простой и менее затратной, а самое главное – максимально эффективной.

– И вот тут как раз выступает "муниципальный округ" – новое понятие, которое предусмотрели недавно внесённые в закон поправки.

— Совершенно верно. Я активно поддерживаю эту важную ремарку, которая решает долгий спор между ярыми сторонниками районной организации муниципалитетов и сторонниками городских округов и вводит среднюю величину – муниципальный округ. Он фактически позволяет интегрировать в муниципальный округ населенные пункты, где население не является преимущественно городским.

– Что это даст населённым пунктам?

– Это сразу обеспечивает стройную управляемость территории. Сокращает совершенно ненужные органы власти, существование которых не подкреплено бюджетными возможностями. И третье, ускоряется процесс принятия решений, сокращается расстояние между населением и властью. Но главное, это экономия, сокращение ненужных чиновничьих стульев.

– Спасибо за беседу.