Долю успеха – каждому: как и зачем "Русская рыбопромышленная компания" закрепляет кадры

Штормовая минтаевая путина этого года оправдала ставку компании на человеческий капитал

БМРТ "Павел Панин" в порту Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Сложная минтаевая путина этого года в Охотском море (так называемый "сезон А", длился с января по апрель) оказалась для рыбаков дальневосточного дивизиона "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК) удачной – вылов и выпуск продукции превысили запланированные показатели. Руководство компании и плавсостав связывают успех с недавно стартовавшей программой мотивации сотрудников и закрепления ценных кадров, сообщает ИА PrimaMedia.

— Что касается объемов вылова, то мы планировали освоить порядка 136 тысяч тонн минтая, по факту же освоили 143 тысячи тонн, рост – около 8%. Соответственно, выпуск продукции также превысил плановые показатели, — рассказывает директор дальневосточного дивизиона – директор филиала ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) Виктор Литвиненко. – И это несмотря на то, что сезон А минтаевой путины был сложным, штормовым, особенно в январе-феврале.



Виктор Литвиненко. Фото: ИА PrimaMedia

Мы беседуем с руководителем ключевого подразделения одного из крупнейших российских рыбодобывающих холдингов в порту Владивостока, где у причала радует глаз свежей покраской БМРТ "Павел Панин" — одно из судов компании, недавно вернувшееся с минтаевой путины для межрейсового обслуживания. Рядом – такие же большие морозильные рыболовные траулеры "Русской рыбопромышленной компании", здесь также ведутся ремонтные и модернизационные работы.

Виктор Литвиненко рассказывает, что начатая РРПК с 2018 года программа закрепления кадров уже полностью оправдала себя в ходе сложной путины, но от нее ждут гораздо большего.

— Флот, что называется, старается. Экипажи у нас напрямую участвуют в прибыли: больше добыли, больше выпустили продукции – больше заработали. Мы ввели и оплату перегрузов, поэтому рыбаки стараются увеличить скорость выполнения этих работ, что очень положительно сказалось на промысле, — анализирует итоги путины Литвиненко.

Задачи компании здесь – просты и понятны, продолжает собеседник. Увеличить освоение квот, выпуск продукции, а для этого нужно обеспечить суда постоянными, сработанными и заинтересованными в результатах экипажами, преодолеть "кадровую текучку", которая, как известно, является одним из основных вопросов российского рыболовства.

— Помимо "прогрессивки", у нас есть и специальная медстраховка, и лечение за счет компании профзаболеваний моряков, и программа закрепления ключевых специалистов, когда проработавшие у нас 3-5 лет специалисты получают существенный бонус. Сегодня в этой программе – уже около 20% нашего плавсостава, — говорит Виктор Литвиненко. – Как бы это пафосно не звучало, но мы всерьез хотим "закрепить" в "Русской рыбопромышленной компании", что называется, лучших из лучших. Тем более, как вы знаете, в прошлом году мы заложили на российских верфях серию из шести современных супертраулеров по программе инвестквот (за каждое введенное в эксплуатацию рыбодобывающее судно государство увеличит компании промысловые лимиты – ред.). И уже сегодня мы начинаем формировать экипажи для работы на этих замечательных судах, так что и опытным морякам, и молодым специалистам здесь есть над чем подумать.

Пока моряки думают, поднимаемся на борт "Павла Панина". Практически весь экипаж, бывший на недавно закончившейся минтаевой путине, на борту – судно, ставшее для многих даже не вторым, а первым домом, требует заботы и ремонта.

Газоэлектросварщик БМРТ "Павел Панин" Артем Подкопаев пришел в "Русскую рыбопромышленную компанию" в 2016 году – то есть практически сразу после основания дальневосточного дивизиона холдинга.



Артем Подкопаев. Фото: ИА PrimaMedia

— Да, пойду в рейс и дальше. Компания нормальная, платят хорошо, зарплата растет. Долю от вылова получают все. Можно работать, семью кормить, — Артем, как и многие моряки, говорит мало и по делу. – Сейчас вот ремонтируемся, потом – на сельдь и опять на минтай.



В рубке. Фото: ИА PrimaMedia

В рубке, естественно, более разговорчивые собеседники, поскольку, например, капитан "Павла Панина" Евгений Тюрин не просто моряк, но и руководитель коллектива, от мастерства и мотивированности которого зависят экономические результаты компании.



Евгений Тюрин. Фото: ИА PrimaMedia

— Я на "Панине" буквально недавно, но вижу, что предстоящая беринговоморская экспедиция имеет хороший шанс быть успешной. Та же "прогрессивка" — это всегда хорошо, это подстегивает людей к выполнению промыслового задания, к большому выпуску продукции лучшего качества, — говорит капитан. – Тем более что у нас, как вы видите, кроме межрейсового обслуживания идет модернизация производственного помещения, устанавливается новая производственная линия.

Старший механик траулера Сергей Юшков и его команда – также сегодня на судне. Сергей ходит в море, по его выражению, "сколько себя помнит", даже знаменитый мыс Горн обогнул в свое время на парусном судне, на память о чем по древней морской традиции — специальный значок на галстуке и золотая серьга. По виду – верный кандидат занять место в машинном отделении одного из первых супертраулеров РРПК, спуск которого назначен уже на 2020 год.



Сергей Юшков. Фото: ИА PrimaMedia

— Моряк живет в море, на берегу мы только в гостях и на ремонте. А русалки – все там! – смеется Сергей, прощаясь с нами у трапа.

Напомним, что "Русская рыбопромышленная компания" — одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в России и мире по добыче минтая. РРПК располагает правами на добычу около 320 тысяч тонн рыбы в год — минтая, сельди, трески, лемонемы — и обеспечивает всю производственную цепочку от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт высокой добавленной стоимости. Основной промысел Компании сосредоточен в Беринговом и Охотском морях

В состав дальневосточного дивизиона "Русской рыбопромышленной компании" ОАО "ТУРНИФ" (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), ЗАО "ИНТРАРОС", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", флот на сегодняшний день составляют 14 крупнотоннажных траулеров и два транспортных рефрижератора. Сегодня в компании работает около 2 тысяч специалистов плавсостава и береговых предприятий.