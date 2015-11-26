Пользователи шутят на тему и активно обсуждают произошедшее

Последствия скандального БДСМ и Playboy "трипа" раздетых школьников показали в соцсетях. Фото: pixabay.com

В социальных сетях начали появляться всевозможные смешные картинки или как их еще называют — мемы, главной тематикой которых стала скандальная вечеринка выпускников. Учащиеся школы №74 пришли в последний день в костюмах тематики БДСМ и Playboy. Пользователи социальных сетей активно комментирую произошедшее, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, скандальная вечеринка в школе №74 Владивостока в стиле БДСМ и Playboy, когда на территории образовательного учреждения почти обнаженные школьники танцевали в "тематических костюмах", стала поводом для обсуждения в соцсетях и началом как минимум двух проверок. В образовательном учреждении работают представители управления образования мэрии и сотрудники МВД.

В четверг, 23 мая, почти во всех школах страны проходили выпускные. Не стала исключением и школа №74 Владивостока. Этот день был объявлен днем самоуправления и школьники поняли это по своему. Дети пришли в довольно провокационных костюмах, тематика которых очень напоминала БДСМ и Playboy. Выпускники вели себя довольно раскованно, устроили вечеринку во дворе школы и в самой школе, запускали дымовые шашки и даже использовали огнетушитель.

Видеоролики об этом попали в социальные сети и вызвали огромный резонанс. Дошло даже до того, что директор школы, по информации некоторых СМИ, написала заявление на увольнение.

Пользователей соцсетей также не оставило равнодушными произошедшее. Сегодня, 24 мая, в сети начали появляться всевозможные картинки на эту тему.