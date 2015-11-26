Социально ответственный бизнес Приморья голосует за краевой закон о благотворительности

Во Владивостоке прошла краевая конференция предпринимателей "Бизнес у моря"

Краевая конференция предпринимателей "Бизнес у моря". Фото: предоставлено Благотворительным фондом Александра Монастырёва

Краевая конференция предпринимателей "Бизнес у моря" прошла во Владивостоке. Она объединила более 700 представителей бизнеса со всего края. Эта площадка стала традиционной для открытого диалога между властью, бизнесом и некоммерческим сектором Приморья. В программу конференции помимо бизнес-сообщества, добавились и некоммерческие организации, которые все чаще привлекают коммерческие структуры к решению социально значимых проблем, сообщает ИА PrimaMedia.

Благотворительный фонд Александра Монастырёва, который на протяжении 5 лет совместно с аптеками "Монастырёв.рф" проводит социальные и благотворительные акции, организовал круглый стол "Социальная ответственность бизнеса: смысл и выгоды".

В течение полугода Благотворительный фонд реализует президентский грант "Бизнес и НКО: вместе к лучшему будущему", в рамках которого было проведено первое в Приморье исследование "Развитие уровня корпоративной благотворительности в Приморском крае". В исследовании приняли участие более 50 компаний Приморья, это число наглядно характеризует количество социально активных компаний, которые откликаются на запросы некоммерческого сектора.

Участие в работе площадки в качестве экспертов приняли представители социально ответственных компаний края: "Ростелеком" на Дальнем Востоке, АО "Владхлеб", представители бренда KFC на Дальнем Востоке, владелец торговой марки "Реми", а также руководители благотворительных фондов "Сохрани жизнь", "Милосердие", "Надежда по всему миру".

Представители бизнеса делились опытом внедрения программ КСО в деятельность компаний, рассказали про рост вовлеченности сотрудников в системную благотворительность и добровольчество, а также обсудили лучшие социальные кейсы, которые были разработаны совместно с некоммерческими организациями края.

Так, куратор благотворительных программ бренда KFC на Дальнем Востоке Ольга Екимова отметила тот факт, что активное участие сотрудников в социальных проектах снижает текучесть кадров и позволяет почувствовать свою значимость и важность, также внутри компании действует грантовая система распределения денежных средств на реализацию социальных проектов.

Краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря». Фото: предоставлено Благотворительным фондом Александра Монастырёва Краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря». Фото: предоставлено Благотворительным фондом Александра Монастырёва Краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря». Фото: предоставлено Благотворительным фондом Александра Монастырёва 1 / 3

Компания выбрала для себя наиболее эффективное решение – взаимодействие с некоммерческой организацией. Совместно с Благотворительным фондом "Надежда по всему миру" был выработан план и формат благотворительных программ, проводятся обучающие и мотивационные тренинги для сотрудников, каждый корпоративный волонтёр может проявить себя и реализовать собственную инициативу за счет средств работодателя.

Президент холдинга "Монастырёв и Ко." Александр Монастырёв отметил, что корпоративная социальная ответственность компаний становится новым фактором реализации концепции устойчивого развития на уровне регионов и отдельных городов и оказывает позитивное влияние на экономические показатели субъектов. Поэтому особо важно привлекать как можно больше новых бизнес-игроков на поле благотворительности.



Президент холдинга "Монастырёв и Ко." Александр Монастырёв. Фото: предоставлено Благотворительным фондом Александра Монастырёва

Представители некоммерческого сектора выразили готовность сотрудничать с бизнесом по его правилам, совместно разрабатывать акции и программы, направленные на разные группы благополучателей, соблюдать отчётность, работать по тем критериям, которые устанавливают компании, внедрять KPI и оценку эффективности благотворительных программ.

В целом дискуссия получилась ёмкой, динамичной и информативной. Состоялся полноценный диалог двух равнозначных партнёров, что говорит о готовности некоммерческого сектора перейти на более качественный уровень в своей деятельности, благодаря поддержке бизнес-сообщества, органов власти и инфраструктурных некоммерческих объединений.

В финале круглого стола была выработана резолюция, которая будет направлена организаторам конференции, а также принято решение о проведении Форума социально ответственного бизнеса и НКО.

Социально ориентированные компании пришли к выводу, что необходимо рассмотреть изменения в краевом законодательстве, инициировать общественное обсуждение законопроекта о благотворительности, который бы предусматривал различные меры поддержки для социально ориентированного бизнеса.

Форум (18+) пройдет 21 июня в конгресс-отеле "Экватор" с привлечением ведущих российских экспертов в сфере КСО.

Заявку на участие в мероприятии можно отправить по адресу: dobro@7733.ru.