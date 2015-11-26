В МВД сделали заявление по БДСМ и Playboy "тусе" почти обнаженных школьников

Директор школы тоже поинтересовалась у девочки, откуда у нее погоны лейтенанта

Некоторые выпускники во Владивостоке надели полицейские форму. Фото: @dps_vl

Скандальная вечеринка в школе №74 Владивостока в стиле БДСМ и Playboy, когда на территории образовательного учреждения почти обнаженные школьники танцевали в "тематических костюмах", стала поводом для обсуждения в соцсетях и началом как минимум двух проверок. В образовательном учреждении работают представители управления образования мэрии и сотрудники МВД, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, пользователи интернета распространяют и обсуждают видео из средней школы №74 города Владивостока, которое выложили в сеть выпускники. Праздник, который они устроили, сильно отличается от привычных последних школьных звонков. Что это было, и какие теперь последствия, разбирался корр. ИА PrimaMedia.

Скандальное видео состоит из двух частей: сначала безудержная толпа – явно не в школьной форме – собралась и кричит, танцует на крыльце, потом юноши и девушки перемещаются в актовый зал. Одни – в БДСМ-костюмах, другие изображают полицию, ковбоев. Кульминация наступает в тот момент, когда один из парней берет огнетушитель и пускает его в ход – прямо по толпе.

В МВД отреагировали на скандальный инцидент.

"Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", — сказали корреспонденту редакции в пресс-службе городского управления МВД.

Стражи порядка и директор образовательного учреждения отрицают, что у одной из героинь "праздника непослушания", попавшей на первый план, мама работает в полиции. Директор школы Галина Пугина, по ее словам, побеседовала с девочкой – в том числе уточнила, откуда у нее погоны лейтенанта полиции. Та ответила, что "просто купила погоны в магазине".

"За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", — подчеркивают сотрудники МВД.