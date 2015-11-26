Глэмпинг, капсульные отели и Open Russia: эксперты PITE рассказали о новшествах турбизнеса

Студенты пообщались с представителями туристических проектов в формате ток-шоу на базе телестудии ДВФУ (ФОТО)
Общество 15:32
Шатер. Фото: Виталий Язвенко

Встреча с представителями туристических проектов прошла 23 мая в ДВФУ в рамках второго Молодежного Международного Туристского Конгресса. Студенты общались с представителями турбизнеса в формате ток-шоу на базе телестудии ДВФУ. Там рассказали, что такое глэмпинг, какие приложения используют иностранные гости в Приморье, а также, почему капсульные отели лучше, чем квартиры или хостелы, сообщает ИА PrimaMedia.

Ток-шоу получило название "Бизнес уроки в туризме", и оно было направлено на знакомство студентов с интересными туристическими проектами. Организаторы хотели показать, как преобразовывается сфера туризма в реальном времени.

Ток-шоу

Ток-шоу. Фото: Иван Завьялов

Одним из спикеров выступал Алексей Шулика представитель проекта Open Russia (3+) – мобильного приложения, позволяющего иностранным туристам путешествовать по России.

Алексей Шулика
Алексей Шулика

индивидуальный предприниматель

Автор фото: из личного архива

Основная проблема гостей из Азии — это голосовой барьер, навигация и контакт с окружающими. Им сложно найти актуальную информацию. С помощью нашего сервиса, на первом этапе это будет Владивосток, мы хотим показать, что по России можно путешествовать. Идея пришла к нам, когда в Корее сервис Google Maps (3+) показал нам неправильную информацию и мы открыли для себя местное приложение, которое нам помогло. Оно показывало точные маршруты, расписание и было интуитивным. И я подумал, почему бы не сделать такой же сервис в России только для иностранных туристов. Ведь у нас Google maps тоже далеко не всегда может помочь. Владивосток очень хорошо подходит для начала, потому что здесь очень большой иностранный поток и такой сервис тут нужен.

О проекте капсульных отелей во Владивостоке и почему они лучше, чем квартиры или хостелы, рассказал директор капсульного отеля "Aloha" Виталий Самсонов.

– В отличие от традиционных хостелов в капсульных отелях у гостя есть личное пространство. Для гостей из Азии такая возможность очень важна. Всего существует 11 видов размещения: от стандартных одноместных капсул до традиционных номеров со всеми удобствами. Средний чек за капсулу зависит от сезона. Зимой сутки могут стоить 600-800 рублей, летом немного дороже. В общей сложности капсульный отель может вместить 90 человек, — отметил Виталий Самсонов.

Ток-шоу

Ток-шоу. Фото: Иван Завьялов

Капсульные отели для Владивостока не новинка и пользуются спросом не только у иностранных туристов, но и у жителей города. На данный момент в городе действуют три таких отеля, а летом планируется открытие четвертого.

Виталий Язвенко рассказал гостям ток-шоу о том, как можно жить в тайге, и при этом не лишать себя комфорта. Новый для России, тренд – Глэмпинг. Это то же самое, что и кемпинг (палаточный городок), но только со всеми удобствами. Вместо спальников здесь уютные кровати с чистым постельным бельем, раскладные стулья заменены комфортными надувными диванами и бескаркасными креслами. Для гостей предусмотрены даже посуда и питьевая вода, а возле каждой палатки постелен коврик для с надписью Welcome.

– Название "Глэмпинг" произошло от слова "гламурный". В словаре Оксфорда это слово обозначается как "Кемпинг с уровнем и сервисом отеля". Это обычный шатер, но внутри все оборудовано для максимального комфорта. То есть турист погружается в ту природную среду, которая ему нужна, но при этом остается в домашних условиях.

Как мы к этому пришли? Я работаю в сфере IT, но очень люблю туризм. Мы постоянно путешествуем в дикие места; горы, вулканы, дикие леса. И такой туризм подразумевает костер, палатки, открытое небо и все сопутствующие неудобства. Однажды нам это надоело, и мы начали модернизировать места пребывания. Например, мы брали с собой в тайгу проектор. Постепенно о нас узнавали и просились с нами. Потихоньку это переросло в сервис и только тогда мы узнали, что такое движение уже придумано и называется "Глэмпинг".

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Это безусловно на порядок дороже обычного выезда. Раньше это было исключительно летнее предприятие, но сейчас мы внедряем геокупола, в них уже гости чувствуют себя комфортно при температуре от -30 до +30 градусов. В них есть свет, душ, камин, теплые полы и все прочие удобства. Это уже почти отель, но при этом гость в контакте с дикой природой.

Также, на базе ДВФУ гости и участники туристского конгресса смогли посетить ярмарку профессий, или "I – START "ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ", деловую игру "Тураукцион" и междисциплинарную научно-практическую школу "Зелёная экономика".

Напомним, Тихоокеанский туристский форум, организованный в рамках краевой госпрограммы "Развитие туризма в Приморском крае" проходит в этом году с 22 по 26 мая на острове Русском во Владивостоке. Форум по традиции объединил на своей площадке российских и зарубежных экспертов в сфере туризма. Помимо XI Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show и фестиваля мидий в рамках ТТФ проходят мероприятия деловой программы, молодежный туристский конгресс, 23-я Тихоокеанская туристская выставка (PITE) (16+), организованы фам-туры для представителей авиационных и туристских компаний стран АТР.

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