В мэрии Владивостока появилась еще одна вакантная должность

Администрацию города покинула начальник управления градостроительства и архитектуры

Алла Шестерикова. Фото: ИА PrimaMedia

В администрации Владивостока появилась еще одна вакантная должность — руководителя управления градостроительства и архитектуры. Алла Шестерикова, работавшая в мэрии со времен Игоря Пушкарева, ушла по собственному желанию, сообщает ИА PrimaMedia.

Информацию об увольнении главы управления градостроительства и архитектуры (УГА) подтвердили в пресс-службе мэрии. Должность пока — вакантная, обязанности начальника исполняют его заместители.

Шестерикова семь лет курировала это направление, и, как вспоминают сейчас приморцы в соцсетях, не сильно препятствовала точечной застройке и уменьшению числа зеленых зон. В результате росло народное напряжение по поводу "лихорадочной застройки города" и вырубке парков, скверов под новые многоэтажки.

Также звучат мнения, что на решение Аллы Шестериковой повлиял новоиспеченный вице-мэр Владивостока Игорь Белов, в чьем ведении как раз находятся градостроительства и архитектуры.