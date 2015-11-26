Во Владивостоке на причале горит судно

Огонь охватил 70 кв. метров, на тушении возгорания работают 25 пожарных
Происшествия 16:14
Пожарная машина. Фото: ИА PrimaMedia

Пожар вспыхнул на судне, которое находится на причале № 44 во Владивостоке. Огонь охватил уже 70 кв. метров, на тушении возгорания работают 25 пожарных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на судне, которое находится на причале № 44 на улице Калинина, поступило на пульт пожарной охраны в 14.55. Пожар вспыхнул одной из кают судна. В 15.04 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.

Пожар был локализован в 15.42 на площади 70 кв. метров. На тушении работают 25 человек личного состава, единиц техники и звено газодымозащитной службы.

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