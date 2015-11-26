Хапочкин: Мы продолжим усиливать меры социальной поддержки для сахалинцев и курильчан

Островные парламентарии приняли очередной внушительный пакет мер социальной поддержки для жителей островного региона

Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Среди получателей новых мер поддержки – неработающие пенсионеры, семьи с новорожденными детьми, сотрудники органов образования молодые специалисты медицинских учреждений, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

В ходе очередного заседания Сахалинской областной Думы седьмого созыва, которое прошло в Южно-Сахалинске 23 мая региональный парламент законодательно закрепил ежеквартальную доплату для неработающих сахалинских пенсионеров категории "35+" и теперь более 14 тысяч сахалинцев и курильчан, начиная с 1 апреля 2019 года (будет произведен перерасчет) начнут получать ежеквартальную доплату к региональной пенсии, в размере 3000 рублей (12000 рублей в год).

Право на новую меру социальной поддержки приобрели неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 до 40 календарных лет и получающие пенсию в размере, не превышающем в 2,5 раза размер величины прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области (30,5 тысяч рублей).

Напомним, что расширению категории сахалинских пенсионеров, получающих ежеквартальную доплату, предшествовала кропотливая совместная работа ветеранских общественных объединений, депутатской фракции "Единая России" и профильных министерств и принятый областной Думой закон о доплатах пенсионерам, имеющим трудовой "северный" стаж 40 лет и более.

Весомую надбавку к своей зарплате начиная с 1 июля 2019 года получат и молодые специалисты медицинских организаций Сахалинской области. В соответствии с принятыми на этой неделе поправками в региональный закон о дополнительных социальных гарантиях молодым специалистам медицинских организаций, дополнительные ежемесячные выплаты молодым специалистам составят в зависимости от должности и места работы от двух до двенадцати тысяч рублей. Кроме того, предусматривается ежемесячная компенсация расходов по найму жилья молодым специалистам, занимающим должности врачей, в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей в месяц.

Напомним, закон о дополнительных социальных гарантиях молодым специалистам медицинских организаций был принят Сахалинской областной Думой еще в 2003 году. В соответствии с этим документом, врачам и среднему медперсоналу, прибывшим на работу в учреждения здравоохранения островного региона в возрасте до 35 лет и имеющим стаж работы менее 3-х лет, за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная надбавка в размере от 10 до 30 % должностного оклада.

Парламентарии также приняли во втором чтении проект регионального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" в котором устанавливают дополнительные меры социальной поддержки для сотрудников школ, педагогов, родителей. В частности, увеличатся размеры компенсации тем учителям, которые участвуют в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего образования. Для учащихся, претендующих на получение медали "За особые успехи в учении" предусматривается денежное поощрение в размере 57,5 тысячи рублей.

В целях усиления государственной помощи семьям при рождении детей, региональной Думой в первом чтении был принят законопроект "О внесении изменения в часть 3 статьи 1 Закона Сахалинской области "О единовременной денежной выплате на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка"

Напомним, что сегодня из областного бюджета оказывается значительная материальная поддержка на решение жилищных проблем населения. В частности, при рождении первого ребенка семья имеет право на получение 500 тысяч рублей на погашение ипотечного жилищного кредита, при рождении второго малыша – на 1 миллион рублей, при рождении третьего – на 2 миллиона рублей. При этом, действующий сегодня закон имеет ограничение: семья, воспользовавшаяся государственной помощью при рождении первого ребенка, уже не могла рассчитывать на господдержку при рождении второго малыша.

Принятые парламентариями поправки это ограничение снимают. Семьи, воспользовавшиеся правом на 500 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении первого ребенка, получат право на погашение ипотечного кредита за счет регионального бюджета при рождении второго ребенка. То есть теперь льготы могут "накапливаться".

В процессе обсуждения законопроекта от депутатов прозвучали дополнительные предложения, которые будут рассмотрены во время второго, окончательного чтения закона:

— Закон хороший, эффективный, — отметил спикер регионального парламента Андрей Хапочкин. – Прозвучавшие сегодня замечания по ситуации с ипотечным кредитованием фракция партии "Единая Россия" берет в работу. Думаю, к нам присоединятся и другие думские фракции.

По мнению Андрея Хапочкина, принятый региональным парламентом пакет мер социальной поддержки полностью соответствуют задачам, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию — ставка на многодетные семьи, льготная ипотека, борьба с бедностью, поддержка образования и здравоохранения:

— Считаю важным, что все эти предложения были подготовлены совместно по встречным предложениям врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Считаю такую работу закономерной и правильной, потому что она позволяет эффективно улучшить наши социальные законы и госпрограммы. Новые меры дополнят и без того беспрецедентный пакет мер по социальной поддержке населения Сахалина и Курил (более двухсот) и мы не собираемся на этом останавливаться, а будем и дальше продолжать законотворческую работу по усилению таких важных для нашего населения мер. — подчеркнул спикер областной Думы.