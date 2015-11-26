Синоптики рассказали, когда ливень обрушится на Владивосток

Дождь в столице Приморья может начаться уже вечером в понедельник, 27 мая
Общество 16:41
Ливень. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Небольшой дождь во Владивостоке может начаться к вечеру 27 мая и в дальнейшем он усилится, превратившись в ливень. Температурный фон понизится: минимальная температура воздуха в пределах +9…+13 °C, максимальная +14…+17 °C. Сильный ветер добавит ощущение дискомфорта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во вторник, 28 мая, фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем и вызовут на большей территории интенсивные дожди. Температурный фон понизится. В связи с ухудшением погодных условий Примгидромет распространил особое предупреждение.

В середине недели погода начнёт улучшаться, дожди в основном прекратятся, местами сохранится вероятность небольшого дождя. Температурный фон повысится.

дождь, ливень

В Приморье объявлено штормовое предупреждение на 28 мая

14:39

Мэрия назвала, сколько деревьев повалил сильный ливень во Владивостоке

20 мая, 14:48
Долю успеха – каждому: как и зачем "Русская рыбопромышленная компания" закрепляет кадры
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia