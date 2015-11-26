Синоптики рассказали, когда ливень обрушится на Владивосток

Дождь в столице Приморья может начаться уже вечером в понедельник, 27 мая

Ливень. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Небольшой дождь во Владивостоке может начаться к вечеру 27 мая и в дальнейшем он усилится, превратившись в ливень. Температурный фон понизится: минимальная температура воздуха в пределах +9…+13 °C, максимальная +14…+17 °C. Сильный ветер добавит ощущение дискомфорта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во вторник, 28 мая, фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем и вызовут на большей территории интенсивные дожди. Температурный фон понизится. В связи с ухудшением погодных условий Примгидромет распространил особое предупреждение.

В середине недели погода начнёт улучшаться, дожди в основном прекратятся, местами сохранится вероятность небольшого дождя. Температурный фон повысится.