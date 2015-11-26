Во Владивостоке эвакуировали сотрудников администрации Приморья

По легенде учений, возгорание произошло на последних этажах приморского "Белого дома"

администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Практическая эвакуационная тренировка проходит в здании администрации Приморского края в пятницу, 24 мая. По легенде учений, возгорание произошло на последних этажах приморского "Белого дома". Помещения оказались задымленными, потребовалась эвакуация сотрудников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

"В ходе учений спасатели отрабатывают не только эвакуацию людей из высотного здания, расположенного в центре города, но и взаимодействие оперативных служб во время ЧС", – пояснили в департаменте гражданской защиты Приморского края.

Как отметили специалисты, подобные учения проходят в регионе регулярно.