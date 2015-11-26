Ливни накроют регион и не уйдут быстро

Это шторм: мировая метеослужба показала удар стихии по Приморью. Фото: ИА PrimaMedia

Международная метеослужба прогнозирует сильные осадки в Приморье на 28 мая. По данным специалистов ливни на юге региона будут идти в течение всего дня, ослабление возможно только к ночи, следует из обновленного прогноза сервиса Accuweather.com.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье. Ночью и днем во вторник в крае ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 23 метров в секунду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".



Это шторм: мировая метеослужба показала удар стихии по Приморью (скриншот). Фото: скриншот accuweather.com

На реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на реках бассейна Японского моря и оз. Ханка на 0,7–1,5 метров, на реках бассейна р. Уссури до 0,7 метров.

Наиболее паводкоопасные районы с резкими подъёмами уровня воды на малых водотоках и низких мест — это Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Спасский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский. Прогнозируемые погодные условия будут крайне неблагоприятны для работы транспорта, энергетики, ЖКХ, дорожных и других служб.