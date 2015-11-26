Названы профессии, которые будут нарасхват в ближайшие годы

Высшее образование лучше получать по специальностям в области туризма, судостроения и строительства
Это интересно 14:30
Предприятиям Приморья нужны матросы, логисты и сварщики. Фото: ИА PrimaMedia

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало потребность 1200 компаний Дальнего Востока в кадрах и назвало самые востребованные специальности в регионах ДФО на перспективу до 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала.

Наиболее востребованными являются специалисты со средним профессиональным образованием. В целом по ДФО на них приходится до 73% от всех планирующихся к созданию новых рабочих мест. В Приморском крае топ три востребованных профессий: матросы, логисты и сварщики. В Амурской области — машинисты на открытых горных работах, технологи по лесозаготовке и мастера общестроительных работ. В Республике Саха (Якутия) — горнорабочие на открытых и подземных работах, а также подземные электрослесари.

Одними из наиболее востребованных специалистов с высшим образованием в Приморском крае являются специалист по туризму, инженер-судостроитель и инженер-строитель. В Хабаровском крае популярные профессии: инженер по машиностроению, инженер по добыче полезных ископаемых, в том числе горное дело и нефтегазовое дело. Камчатский край нуждается в инженерах-строителях, в том числе по строительству уникальных зданий и сооружений, а также судоводителях.

"Наше Агентство анализирует существующую и перспективную потребность дальневосточных предприятий в кадрах для того, чтобы прогнозировать изменения на рынке труда и влиять на число специалистов, которых готовят вузы и колледжи Дальнего Востока. Подготовка специалистов среднего профессионального уровня требует два года, с высшим образование – четыре-пять лет, а решения по тому, каких специалистов и где готовить необходимо принимать уже сейчас. Эту работу мы проводим совместно с Минвостокразвития, Минобразования и региональными органами исполнительной власти. Она нацелена на обеспечение потребности компаний в необходимых им кадрах, а также создание условий для гарантированного трудоустройства молодежи по завершении обучения", — сказал генеральный директора АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

В целом, согласно данным Агентства, до 2025 года на рынке труда Дальнего Востока будут созданы более 133 тыс. новых рабочих мест. Наибольшая потребность наблюдается в отраслях "Добыча угля и металлических руд" (более 24 тыс. чел.), "Строительство и производство строительных материалов" (более 19 тыс. чел.), "Рыболовство и аквакультура" (более 17 тыс. чел.).

Четыре региона Дальнего Востока — Приморский край, Амурская область, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) – являются основными драйверами спроса на кадры, на которые приходится 66% всей кадровой потребности.

профессия, специальность

Предприятиям Приморья нужны матросы, логисты и сварщики

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