На пожаре в доме на Шевченко во Владивостоке едва не задохнулись дети

Своевременная помощь спасателей не дала погибнуть пяти горожанам

На пожаре в доме на Шевченко во Владивостоке дева не задохнулись дети. Фото: ИА PrimaMedia

Пожар в жилом доме на улице Чапаева во Владивостоке едва не унес жизни пяти человек. Вовремя прибывшие спасатели помогли выбраться из задымленного, отрезанного от выходов участка пяти жильцам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"24 мая в 15.43 на пульт пожарной охраны Владивосток поступило сообщение о возгорании в квартире дома по адресу: улица Шевченко ,74. Немедленно на место происшествия были направлены расчеты огнеборцев. Прибыв по указанному адресу спустя 5 минут, пожарные столкнулись с сильным задымлением в подъезде дома, густым черным дымом было отрезано несколько квартир.

Люди стали задыхаться и самостоятельно покинуть свои квартиры не могли. Задействовав звенья газодымозащитной службы, огнеборцы провели разведку. Из соседних квартир, при помощи комплектов защиты органов дыхания, было выведено 5 человек, двое из которых дети.

Также был обнаружен очаг возгорания. Им оказался холодильник и вещи вокруг него", — сообщили в ведомстве.

В 16.04 пожар был локализован, а в 16.41 полностью ликвидирован.Общая площадь возгорания составила 5 кв.м. При тушении было задействовано 5 человек и 2 автоцистерны. Пострадавших в результате пожара нет.