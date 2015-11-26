Сотрудники "Примтеплоэнерго" отметили окончание отопительного сезона спартакиадой в Сидими

Большая корпоративная спартакиада объединила почти 200 сотрудников, десять спортивных команд из девяти филиалов крупнейшего теплоснабжающего предприятия Приморья: Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского, Михайловского, Спасского и Дальнегорского филиалов, а также дирекции предприятия. Отмечать окончание отопительного сезона праздником спорта – давняя традиция Примтеплоэнерго, сообщает ИА PrimaMedia.
Спартакиада проходила в течение трех дней (24-26 мая) в поселке Безверхово, на базе отдыха "Сидими". В программу соревнований вошли шесть видов любительского спорта: мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, боулинг и эстафета. Спортивный отдых в курортном Хасанском районе дает возможность сотрудникам филиалов, удаленных друг от друга, общаться в неформальной обстановке, поднимает командный дух и заряжает хорошим настроением.
— Все наши команды состоят не из профессиональных спортсменов, это люди, которые любят спорт и активный отдых. Спартакиада прошла в очень дружественной атмосфере и, несмотря на настоящий спортивный азарт и стремление победить, многие участники болели не только за свои команды, но и за соперников. В итоге победили дружба и здоровье, — прокомментировал итоги соревнований генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов.
По сумме достижений каждой команды во всех видах спорта первое место заняла команда дирекции предприятия. На втором месте оказался Артемовский филиал, на третьем – Дальнегорский.
Как отметил капитан команды дирекции Примтеплоэнерго Олег Бронников, это уже 14-ая по счету спартакиада, которая проводится в Примтеплоэнерго:
— За эти годы многие ее участники стали уже почти настоящими спортсменами, чемпионами! Мы проводим такие соревнования дважды в год – зимой и летом. Эти соревнования были просто невероятными по накалу спортивной борьбы, воле к победе. Команда дирекции совершила настоящий прорыв, завоевав призовые места во всех шести видах спорта. Каждый участник приложил максимум усилий для победы, показав лучшие результаты. Все молодцы! Повезло и с погодой, у всех участников соревнований было замечательное настроение. Команды просто рвались в бой, все хотели быть первыми. Многие приехали на наш спортивный праздник семьями, еще раз подтвердив, что лучший отдых – это активный отдых, а спорт является неотъемлемой частью здоровой, активной и полноценной жизни. Сам я решил после этой спартакиады заниматься фитнесом не периодически, как раньше, а ежедневно – надо поддерживать форму!
Итоги спартакиады были подведены на торжественном закрытии, где победители в спортивных соревнованиях получили заслуженные награды. В соревнованиях по мини-футболу первое место заняла команда Артемовского филиала, второе – команда дирекции и третье – команда Дальнегорского филиала. В дисциплине дартс первое место завоевала команда Лесозаводского филиала, второе – дирекция, третье – Арсеньевский филиал. Команда дирекции оказалась лучше всех в настольном теннисе, второе место в этом турнире занял Дальнегорский, а третье – Спасский филиал. В боулинге всех переиграли дальнегорцы, на второе место снова вышла дирекция, а на третье – Артемовский филиал. В эстафете абсолютным победителем стала дирекция, на второе место выбилась команда Михайловского филиала, на третьем оказался Артемовский филиал. Команда Лесозаводска традиционно стала лучшей в турнире по волейболу, второе место – у Спасского филиала, третье – у дирекции предприятия.
Кроме командных достижений в спартакиаде учитывались индивидуальные результаты, по которым были определены 13 номинантов по следующим направлениям: "Лучший нападающий" и "Лучший вратарь" в мини-футболе, "Самый меткий" в дартсе, "Лучший теннисист", "Лучший снайпер", "Самый быстрый" в эстафете, "Самый активный" и другие. Отличившиеся участники спартакиады получили награды.
Подводя итоги спартакиады, генеральный директор Примтеплоэнерго Анатолий Попов поздравил всех участников с великолепными результатами соревнований, хорошей спортивной подготовкой и настоящим командным духом, благодаря которому победила все-таки дружба. Как отметил Анатолий Попов, следующая спартакиада в Примтеплоэнерго состоится зимой в Лесозаводском филиале.