Сотрудники "Примтеплоэнерго" отметили окончание отопительного сезона спартакиадой в Сидими

В соревнованиях по шести видам любительского спорта победила команда дирекции Примтеплоэнерго

Спартакиада "Примтеплоэнерго". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго"

Большая корпоративная спартакиада объединила почти 200 сотрудников, десять спортивных команд из девяти филиалов крупнейшего теплоснабжающего предприятия Приморья: Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского, Михайловского, Спасского и Дальнегорского филиалов, а также дирекции предприятия. Отмечать окончание отопительного сезона праздником спорта – давняя традиция Примтеплоэнерго, сообщает ИА PrimaMedia.

Спартакиада проходила в течение трех дней (24-26 мая) в поселке Безверхово, на базе отдыха "Сидими". В программу соревнований вошли шесть видов любительского спорта: мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, боулинг и эстафета. Спортивный отдых в курортном Хасанском районе дает возможность сотрудникам филиалов, удаленных друг от друга, общаться в неформальной обстановке, поднимает командный дух и заряжает хорошим настроением.

— Все наши команды состоят не из профессиональных спортсменов, это люди, которые любят спорт и активный отдых. Спартакиада прошла в очень дружественной атмосфере и, несмотря на настоящий спортивный азарт и стремление победить, многие участники болели не только за свои команды, но и за соперников. В итоге победили дружба и здоровье, — прокомментировал итоги соревнований генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов.

Команда дирекции "Примтеплоэнерго" заняла первое общекомандное место. Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" 1 / 4

По сумме достижений каждой команды во всех видах спорта первое место заняла команда дирекции предприятия. На втором месте оказался Артемовский филиал, на третьем – Дальнегорский.

Как отметил капитан команды дирекции Примтеплоэнерго Олег Бронников, это уже 14-ая по счету спартакиада, которая проводится в Примтеплоэнерго:

— За эти годы многие ее участники стали уже почти настоящими спортсменами, чемпионами! Мы проводим такие соревнования дважды в год – зимой и летом. Эти соревнования были просто невероятными по накалу спортивной борьбы, воле к победе. Команда дирекции совершила настоящий прорыв, завоевав призовые места во всех шести видах спорта. Каждый участник приложил максимум усилий для победы, показав лучшие результаты. Все молодцы! Повезло и с погодой, у всех участников соревнований было замечательное настроение. Команды просто рвались в бой, все хотели быть первыми. Многие приехали на наш спортивный праздник семьями, еще раз подтвердив, что лучший отдых – это активный отдых, а спорт является неотъемлемой частью здоровой, активной и полноценной жизни. Сам я решил после этой спартакиады заниматься фитнесом не периодически, как раньше, а ежедневно – надо поддерживать форму!

Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" 1 / 4

Итоги спартакиады были подведены на торжественном закрытии, где победители в спортивных соревнованиях получили заслуженные награды. В соревнованиях по мини-футболу первое место заняла команда Артемовского филиала, второе – команда дирекции и третье – команда Дальнегорского филиала. В дисциплине дартс первое место завоевала команда Лесозаводского филиала, второе – дирекция, третье – Арсеньевский филиал. Команда дирекции оказалась лучше всех в настольном теннисе, второе место в этом турнире занял Дальнегорский, а третье – Спасский филиал. В боулинге всех переиграли дальнегорцы, на второе место снова вышла дирекция, а на третье – Артемовский филиал. В эстафете абсолютным победителем стала дирекция, на второе место выбилась команда Михайловского филиала, на третьем оказался Артемовский филиал. Команда Лесозаводска традиционно стала лучшей в турнире по волейболу, второе место – у Спасского филиала, третье – у дирекции предприятия.

команда Дальнегорского филиала. Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" 1 / 6

Кроме командных достижений в спартакиаде учитывались индивидуальные результаты, по которым были определены 13 номинантов по следующим направлениям: "Лучший нападающий" и "Лучший вратарь" в мини-футболе, "Самый меткий" в дартсе, "Лучший теннисист", "Лучший снайпер", "Самый быстрый" в эстафете, "Самый активный" и другие. Отличившиеся участники спартакиады получили награды.

Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" Спартакиада "Примтеплоэнерго" на базе "Сидими". Фото: предоставлено пресс-службой "Примтеплоэнерго" 1 / 2

Подводя итоги спартакиады, генеральный директор Примтеплоэнерго Анатолий Попов поздравил всех участников с великолепными результатами соревнований, хорошей спортивной подготовкой и настоящим командным духом, благодаря которому победила все-таки дружба. Как отметил Анатолий Попов, следующая спартакиада в Примтеплоэнерго состоится зимой в Лесозаводском филиале.