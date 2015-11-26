МЧС предупредило приморцев о надвигающемся циклоне

Сильные дожди будет сопровождать ветер порывами до 27 м/с

Циклон. Фото: ИА PrimaMedia

Главное управление МЧС России по Приморскому краю разослало сегодня, 26 мая, смс-предупреждения о том, что в понедельник, 27 мая, край накроет удар стихии. Спасатели рекомендуют приморцам отложить поездки на автотранспорте, а владельцам катеров – не выходить в море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ведомства.

Сильный дождь в количестве 15-45 мм за 12 часов начнется вечером 27 мая местами в западной половине края. Смещение атмосферного фронта захватит Владивостокский, Артемовский, Уссурийский, Лесозаводский, Дальнереченский, Спасский городские округа, Надеждинский, Черниговский, Хасанский, Ханкайский, Пограничный, Октябрьский, Хорольский, Кировский, Дальнереченский, Спасский районы. Ночью и утром 28 мая осадки ожидаются на большей территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского городского округа, городского округа Большой Камень, Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, ЗАТО Фокино, Спасского, Находкинского, Партизанского, Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов. В отдельных районах будет идти очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов.

Во Владивостоке вечером ожидается сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее.

Дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 17-22 м/с. Во Владивостоке у мысов побережья порывами до 27 м/с.

На реках возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды до 70 см.

Наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды и подтоплениями низменных участков – Хасанский, Октябрьский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, Уссурийский городской округ.

Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности в составе 753 человек и 184 единиц техники. Готова к реагированию аэромобильная группировка МЧС России.

Прогноз доведён до глав муниципальных образований.