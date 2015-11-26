Уникальная клиника ревматологии профессора Дубикова, резидент СПВ, подвела итоги года

Владивосток стал городом, куда едут лечить ревматические заболевания из других регионов

Коллектив клиники Дубикова А.И. многое успел за год. Фото: Предоставлено клиникой профессора Дубикова А.И.

Единственная специализированная клиника ревматологии на Дальнем Востоке, резидент СПВ, подводит итоги года работы, сообщает ИА PrimaMedia. За этот год команда специалистов во главе с профессором Александром Дубиковым не только применила новые эффективные методики лечения, но и создала современный стандарт приёма пациентов, внесла серьезный вклад в развитие медицины Приморского края и Дальнего Востока. Владивосток стал городом, куда едут лечить ревматические заболевания из других регионов.

В мае 2018 года открылась клиника ревматологии профессора Дубикова А.И. Это событие широко освещалось прессой. Во-первых, появление такого уникального центра в крае, где пациенты с заболеваниями суставов и соединительной ткани испытывали острый дефицит качественных медицинских услуг, подарило надежду тысячам больных. Во-вторых, проект вызвал интерес, потому что реализовывался в рамках свободного порта Владивосток. И, конечно, привлекала внимание сама личность основателя клиники.

Александр Дубиков — профессор, широко известный в российском и мировом ревматологическом сообществе, автор более 170 научных публикаций, включая четыре монографии, лауреат премии Американского международного союза здравоохранения (AIHA), постоянный член Президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги (EULAR), редколлегии журналов "Научно-практическая ревматология" и "Современная ревматология", лауреат благодарности президента РФ.

Специалисты такого масштаба – всегда люди незаурядные. Прежде чем открыть свое дело, Александр Дубиков 35 лет работал ревматологом в различных медицинских учреждениях Владивостока. Он досконально изучил слабые места государственной медицины: недофинансирование, ограничения в применении современных методов диагностики и лечения, кадровый голод, отсутствие сервиса. Рынок частных медицинских услуг развивался в направлении многопрофильных клиник по принципу "чем больше – тем лучше", так что создание узкоспециализированного современного медицинского центра в такой области, как ревматология, многим казалось рискованным проектом.



Сегодня перед регионом стоит задача создать медицину опережающего развития. Фото: Предоставлено клиникой профессора Дубикова А.И.

"Я давно понял, что на Дальнем Востоке нет клиники, которая удовлетворила бы все потребности людей в оказании услуг по заболеваниям опорно-двигательного аппарата. И мы решили создать такое учреждение узкоспециализированного типа по направлениям "консервативная артрология", "лечение опорно-двигательного аппарата, заболеваний суставов и околосуставных мягких тканей" — рассказывал в интервью Александр Дубиков.

По его словам, еще в 90-х были проведены исследования, которые показали: практически каждый третий пациент, обращающийся к врачам, испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Согласно статистике болями в суставах страдают 80% населения РФ – гиподинамия, врождённые заболевания, спортивные травмы, питание, сидячий образ жизни и отсутствие медицинской грамотности превращают эту проблему в настоящую эпидемию. У людей очень высока потребность в помощи артролога-ревматолога. Но в полной мере реализовать накопленный опыт, объединив все методы лечения, удалось только сейчас.



Сегодня на базе клиники профессора Дубикова проводятся мероприятия, важные для ревматологов со всего Приморья и Дальнего Востока. Фото: Предоставлено клиникой профессора Дубикова А.И.

Профессор Дубиков создаёт такой центр, где действительно заботятся о пациенте и его излечении, где на каждую проблему есть современное, порой уникальное решение, а на каждый вопрос – ответ компетентного профессионала. В штат клиники вошли как специалисты, которые десятилетиями работали вместе с ее основателем, так и молодые, но уже опытные кадры, которые проделали долгий и трудный путь, прежде чем стать врачом-ревматологом.

Преференции свободного порта позволили инвесторам вкладывать больше средств в развитие проекта, оснастить центр новым специализированным оборудованием в области ревматологии и обеспечить пациентам все виды помощи по профилактике, диагностике и лечению ревматологических заболеваний.



Пациентам доступны все виды помощи по профилактике, диагностике и лечению ревматологических заболеваний. Фото: Предоставлено клиникой профессора Дубикова А.И.

В клинике Дубикова широко применяется PRP-терапия — клеточная технология, при которой используются собственные клетки пациента для восстановления повреждённых тканей; это одна из современных и эффективных методик лечения заболеваний суставов, связок, сухожилий и других повреждений опорно-двигательного аппарата. Сегодня в данных целях используются множество подобных технологий, но зачастую их эффективность отличается от заявленных результатов.

В центре доступны методики, которые позволяют в наиболее короткие сроки устранить тяжелые повреждения суставов и околосуставных мягких тканей. Они эффективно лечат коленные, тазобедренные и другие основные суставы, с болью в которых обращаются пациенты.

Одно из направлений — лечение спортивных травм. Растяжение связок, серьезные ушибы, травмы суставов — самые распространённые повреждения при занятиях спортом, когда неподготовленные спортсмены – сами или под руководством непрофессиональных тренеров — неграмотно проводят спортивные тренировки, порой нанося серьезнейший ущерб своему организму. В гонке за быстрым и эффектным результатом новички порой забывают об элементарной технике безопасности "владения телом". Профессионалы также получают травмы. Профессор и доктора клиники ревматологии владеют методиками диагностики, которые дают возможность наиболее быстро восстанавливать поврежденные участки, сохраняя при этом привычный образ и качество жизни пациентов.

При этом Александр Дубиков всегда знал, что работа его клиники несет социальный аспект. Это то, о чем говорил губернатор Олег Кожемяко 22 мая, открывая пленарную сессию конференции для предпринимателей "Бизнес у моря" — когда предприниматели "золотыми буквами вписывают свое имя в историю своего города и края".

Сегодня на базе клиники профессора Дубикова проводятся мероприятия, важные для ревматологов со всего Приморья и Дальнего Востока.

Ежемесячно доктора собираются здесь для обмена опытом. На круглых столах обсуждаются последние данные научных исследований, методики диагностики и лечения, лекарственные препараты нового поколения. Проводится информационная работа в отношении недобросовестных медицинских услуг, наводнивших рынок. Так, на последнем мероприятии профессор Дубиков заострил внимание коллег на инъекционных методах лечения, в которых порой имеют место непрофессионализм и недобросовестность, из-за чего серьёзно страдают люди. И таких проблем в частной медицине немало. Резидент СПВ выступает за доступность и качество медицинских услуг.



Рабочая встреча Дубикова Александра Ивановича и директора клиники ревматологии Титковой Людмилы Анатольевны с представителями японской инвестиционной компании JGC, генеральным директором реабилитационного центра "Хокуто". Фото: Предоставлено клиникой профессора Дубикова А.И.

Несмотря на относительно молодой возраст, клиника ревматологии профессора Дубикова уже была отмечена государственными наградами. Директору Титковой Людмиле Анатольевне вручена благодарность депутата государственной Думы России Сергея Сопчука. Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил достижения коллектива и вручил благодарности главному врачу и директору.

Говоря о будущем своего центра, Александр Дубиков связывает его с большим будущим Приморского края и Дальнего Востока. Сегодня перед регионом стоит задача создать медицину опережающего развития. В сфере ревматологии, говорит Дубиков, его центр становится именно такой точкой роста.