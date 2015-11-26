В Приморье пожарные 14 часов тушили загоревшийся траулер

Огонь охватил площадь в 500 кв. метров
Происшествия 09:47
Загоревшийся траулер. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные спустя 14 часов ликвидировали открытое горение на судне, стоящем у причальной стенки в поселке Преображение в Приморье. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

26 мая в 11.40 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что у причальной стенки произошел пожар на Большом морозильном рыболовном траулере. Пожарные расчеты прибыли по указанному адресу спустя 3 минуты. В 18.46 пожар был локализован на общей площади 500 кв. метров.

Открытое горение на траулере в посёлке Преображение ликвидировано в 00.59.

Сейчас пожарные вместе со специалистами осматривают трюм, внутренние помещения судна на предмет возможности возникновения новых возгораний. Остаются отдельно тлеющие участки, которые при обнаружении незамедлительно ликвидируются.

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