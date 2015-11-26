В Приморье уничтожили 720 кг санкционных мандаринов

Цитрусовые привезли в край из Испании
Общество 10:48
Мандарины. Фото: ИА PrimaMedia

Управление Россельхознадзора уничтожило в Приморье 720 кг мандаринов, запрещенных к ввозу на территорию России. Цитрусовые привезли в Приморский край из Испании, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Санкционную продукцию обнаружили при досмотре оптово-розничного склада по улице Некрасова в городе Уссурийск. Мандарины изъяли из оборота и уничтожили на полигоне ТБО в Уссурийске.

Напомним, продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии Россия ввела с 2014 года, в 2015 году в "санкционный" список были добавлены Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, в 2016 году — Украина. На данный момент ограничения продлены до конца 2019 года.

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