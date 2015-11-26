В этом году в число победителей акции вошли 24 предприятия и организации

Итоги регионального этапа акции "Надежный Партнер" подвели в ДГК. Фото: http://www.nprating.ru

Дальневосточная генерирующая компания наградила лучших потребителей тепловой энергии среди юридических лиц по итогам осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. Лучшие компании выбраны в ходе регионального этапа всероссийской акции "Надежный Партнер" на основании анализа платежной дисциплины из 15 тысяч абонентов, находящихся в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной области, а также Южной Якутии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Победителей и лауреатов конкурса определили по нескольким номинациям: промышленные потребители, бюджетные потребители, предприятия бизнеса и предприятия сферы ЖКХ. Основными критериями для отбора конкурсантов стали: полное выполнение договорных условий, соблюдение сроков оплат за тепло в течение 2018-2019 гг., своевременное подписание актов сверки.

В этом году в число победителей акции вошли 24 предприятия и организации среди которых ООО "РН-Комсомольский НПЗ", ОАО "Хабаровский речной торговый порт", ФГБУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" в Хабаровском крае, краевое ГАУК "Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева", КГАУ "Центр спортивной подготовки — Высшая школа спортивного мастерства" во Владивостоке и другие.

Еще 54 организации стали лауреатами акции. В их число вошли такие промышленные предприятия как: ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат", ООО "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат", ОАО "Нерюнгристройизыскания", АО "Амурский уголь". В числе организаций бюджетной сферы, ставших лауреатами акции — Дальневосточный институт управления – филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Хабаровск), ФГБУЗ ДВОМЦ Федеральное Медико-Биологическое Агенство России (г. Владивосток), Институт проблем морских технологий ДВОРАН (г. Владивосток) и др.

В этом году также был учрежден специальный приз для представителей муниципальных и региональных органов власти. Он достался КГКУ "Управление административными зданиями правительства Хабаровского края".

"Замечательно, что есть такая акция, в рамках которой мы можем сказать "спасибо" нашим добросовестным потребителям. Энергетики и предприятия работают вместе на благо регионов, от того, насколько эти отношения являются партнерскими и добросовестными, зависит успешность и экономическая привлекательность территории, а значит и потенциал для ее развития. Получение статуэтки акции "Надежный партнер" — это и символ благополучия, ответственности и грамотного руководства на предприятии, а значит и его экономической устойчивости. Хочется искренне поблагодарить наших всех наших добросовестных потребителей, благодаря которым мы, энергетики, можем обеспечивать бесперебойное энергоснабжение Дальнего Востока", — отметил заместитель генерального директора по сбыту АО "ДГК" Дмитрий Богдановский.

Акция "Надежный партнер" проводится дальневосточными энергетиками в пятый раз. Проект "Надежный партнер" реализуется при поддержке комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциации "НП Совет Рынка".

Основные задачи акции – укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов.