Без визы прямым рейсом – Тайвань стал ближе приморцам

Директор Информационно-туристического центра Тайваня Артур Се - о планах в России, географии полетов и сказочном отдыхе

Директор Информационно-туристического центра Тайваня Артур Се. Фото: Мария Бородина

Стенд Тайваня впервые был представлен на Тихоокеанском туристском форуме 24 мая. Именно в этот день из аэропорта имени Арсеньева вылетел первый прямой рейс Владивосток-Тайбэй. О том, какие возможности туристический Тайвань открывает на российском рынке благодаря развитию авиасообщения и безвизовому режиму, ИА PrimaMedia рассказал директор Информационно-туристического центра Тайваня Артур Се.

— Г-н Се, офис Информационно-туристического центра Тайваня появился у нас в стране совсем недавно. Что послужило предпосылками к его открытию?

— Мы приглашаем к себе туристов со всего мира. Только в 2018 году наш остров посетили 1,8 млн путешественников из разных стран, и, что приятно, турпоток из России за минувший год увеличился практически вдвое. В первую очередь это объясняется тем, что с 6 сентября 2018 года российским путешественникам не нужна виза, чтобы совершать краткосрочные поездки на Тайвань. В этом году также открылись два прямых рейса из Москвы и Владивостока в Тайбэй. Для Тайваня Россия сегодня является одним из ключевых рынков, мы планируем и в дальнейшем продвигать свой турпродукт в вашей стране.

— Отправка первого прямого авиарейса Владивосток-Тайбэй стала приятным событием для многих приморцев. Как вы оцениваете перспективы этого направления?

— Нужно всего три с половиной часа, чтобы на крыльях компании S7 добраться из Владивостока до нашей столицы – города Тайбэй. При этом цена авиабилетов не так высока по сравнению с другими популярными направлениями. Полетная программа будет выполняться один раз в неделю, и планируется, что при компоновке мест в салоне 150 эконом и восемь бизнес в среднем за месяц компания должна перевезти в обе стороны около 1200 человек. То есть если раньше путешественник должен был потратить время, чтобы оформить документы и выбрать один из сложных маршрутов, сегодня он может просто купить билет, через считанные часы сойти в аэропорту Тайбэя и 14 дней в рамках безвизового режима наслаждаться отдыхом. Я думаю, возможности безвизового режима плюс появление прямого авиасообщения между нашими городами значительно расширят географию полетов для жителей Приморского края.

— В целом немногие российские путешественники знают, как добраться до Тайваня. Какие еще маршруты из ключевых городов России Вы можете предложить сегодня?

— В Тайвань запущены рейсы из Москвы и Владивостока. Российская компания Royal Flight выполняет прямой рейс Москва-Тайбэй. В том числе существуют и другие маршруты, например, через наших тихоокеанских соседей – Сеул, Токио, Гонконг. У путешественников есть много возможностей добраться до Тайваня с помощью стыковочных рейсов, но самый удобный, конечно, компании S7 из Владивостока.

— В чем заключается основная стратегия развития туристического направления Тайвань на российском рынке?

— Информационно-туристический центр Тайваня нацелен на широкую информационную кампанию. С этой целью мы размещаем материалы на телевидении, радио, в интернет-изданиях, активно сотрудничаем с региональными туроператорами и турагентами для того, чтобы предлагать путешественникам более удобный, комфортный и качественный турпродукт. В планах — проведение ознакомительных туров, участие в туристических выставках. В прошлом году мы посетили крупнейшую в России туристическую выставку MITT в Москве, сегодня принимаем участие в PITE — это самая большая выставочная площадка на Дальнем Востоке для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Национальный туристический офис Тайваня впервые представляет здесь свой стенд, так что этот день очень важен для нас

— Многие туристы до сих пор считают Тайвань небольшим островом, который мало чем может удивить путешественника со стажем. Что вы можете им ответить на это?

— Посмотрите на наш стенд. Не случайно он сегодня здесь самый большой, ведь в России у нас большие планы. На этом стенде представлены все виды туризма, которые привлекают путешественников на Тайвань – от пляжного отдыха до событийных мероприятий. По сравнению с Россией наш остров не так велик, но нам тоже есть, что предложить, в том числе уникальный опыт и уникальные эмоции, которых вы больше не получите нигде в мире.

— На что могут рассчитывать туристы из России, которые отправляются в путешествие на Тайвань? Какие виды отдыха может предложить ваше направление как молодым энтузиастам, так и бывалым путешественникам?

— Конечно, в первую очередь Тайвань – это остров-курорт, красивейшая природа и экологические маршруты. Он разделен на две климатические зоны, что стало причиной большого разнообразия флоры и фауны. На данный момент почти пятая часть Тайваня отдана правительством под охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники, которые притягивают туристов со всего мира.

Вас ждет разнообразие пляжей с белым, золотым, черным песком, коралловыми берегами. На Тайвань приезжают заниматься дайвингом, серфингом, трекингом, чтобы с заснеженных горных вершин спускаться прямо к морю. Но вместе с тем это мегаполис, небоскребы, развлечения большого города, мировые сети комфортабельных отелей, лучшие рестораны, музеи. Например, в 2018 году на Тайване в трехмиллионном городе Гаосюн открылся крупнейший в мире центр искусств площадью 141 тыс. квадратных метров с оперным залом более чем на две тысячи мест. Вы увидите много такого, что точно еще не видели.

— В последнее время было катастрофически мало информации о развитии туристической индустрии Тайваня в российских медиа изданиях. Какие новые туристические продукты планируется к открытию в 2019-2020 годах?

— Сейчас мы активно развиваем экотуризм, недаром следующий год объявлен годом гор на Тайване, ведь именно у нас находится самый высокий пик Восточной Азии — гора Юйшань. И я могу сказать, что эти горные вершины просто прекрасны. Для наших гостей разработаны новые экомаршруты, в том числе с посещением чайных плантаций, которых на острове огромное количество. Традиционный тайваньский чай известен по всему миру, причем многие плантации расположены именно в горной местности. У туристов есть возможность посетить мастер-классы по сбору чая. Кроме того, активно развивается направление гастрономических туров. Для жителей Азии Тайвань ассоциируется с огромным количеством кулинарных школ и стилей, самой лучшей и разнообразной кухней. И, что очень важно, это удивительное государство сохранило свою уникальную самобытность. Будем рады познакомить своих гостей с богатым историческим и культурным наследием нашей страны. Приезжайте, и вы увидите все своими глазами.