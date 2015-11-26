Важным критерием, который повлиял на получение медалей, стал высокий и стабильный уровень качества продукции

Компания "Ратимир" завоевала три золота в конкурсе международной выставки "АмурЭкспоФорум". Фото: пресс-служба компании "Ратимир"

Три золотых медали получила продукция компании "Ратимир" в профессиональном конкурсе в рамках международной выставки "АмурЭкспоФорум", прошедшей с 24 по 26 мая в Благовещенске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Крупный дальневосточный мясопроизводитель представил на суд экспертов сразу четыре наименования, которые уже получили признание потребителей. Так, "Сальтисон" копчено-вареный, пельмени "С телятиной" и новинка – сосиски "Сочные" были оценены строгим жюри на высший бал.

Важным критерием, который повлиял на получение медалей, стал высокий и стабильный уровень качества продукции. Каждый образец проверялся на отсутствие претензий от покупателей, также оценивалась география продаж и ценовая доступность изделия.

По словам директора Торгового Дома "Амурский" Анны Слободенюк, высокие оценки от членов комиссии – показатель неоспоримого качества нашей продукции.

"Почти по всем критериям конкурсной таблицы компания "Ратимир" показала высший результат. Своими золотыми медалями мы в очередной раз доказали, что наш завод является ведущим мясопроизводителем в Дальневосточном федеральном округе.

Ежегодно мы радуем своих покупателей самыми разнообразными продуктами и регулярно обновляем ассортимент новинок. "Ратимир" развивается, удивляет потребителя, следует трендам и при этом на протяжении многих лет сохраняет неизменное качество своей продукции", — отметила Анна Слободенюк.



Компания "Ратимир" завоевала три золота в конкурсе международной выставки "АмурЭкспоФорум". Фото: пресс-служба компании "Ратимир"

Отметим, что компания ежегодно принимает участие в конкурсах и выставках различного масштаба. В этом году международная выставка-конкурс "АмурЭкспоФорум"-2019 стала для "Ратимир" уже второй по счету. Весной компания уже успела показать себя и завоевать награды на выставке "Дальагро.Продовольствие"-2019, которая прошла во Владивостоке. Тогда Гран-при выставки получили пельмени "Дворянские рецепты", которые являются настоящим хитом продаж по всему Дальнему Востоку, а золотых медалей удостоились сосиски "Докторские" и новинка компании "Чевапчичи с сыром".