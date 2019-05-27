Под раздачу попал и другой автомобиль, стоящий рядом

Над черным Audi жители района совершили самосуд во дворе (видео). Фото: @dpskontrol_125rus

В одном из дворов по улице Нейбута, 17 во Владивостоке местные жители устроили самый настоящий самосуд над Audi черного цвета, который, по словам горожан, перегородил проезд. Также по раздачу попал другой автомобиль белого цвета, стоящий рядом.

Последствия самосуда над автомобилями опубликовали в социальных сетях.

Мнение пользователей разделилось по поводу адекватности такого наказания. Одни уверены, что такие слишком жестоки к хозяину авто, другие же утверждают, что самосуд – это единственный способ хоть как-то повлиять на автомобилистов, которые паркуются подобным образом.

"Не защищаю тех, кто ставит там машины, так как они каждое утро/вечер мешают проезду, но разбивать и красить чужие авто никто права не дает", — пишут пользователи.