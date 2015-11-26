Первые площадки, отремонтированные по программе губернатора, сдают во Владивостоке

Глава Приморья провел инспекцию по адресам ул. Полярная, 3, ул. Полярная, 5 и ул. Вилкова, 14 (ФОТО)
Общество 17:50
Ремонт двора на ул. Полярная, 5. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершается ремонт дворовых площадок, которые были взяты в работу первыми в рамках губернаторской программы благоустройства "1000 дворов". Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг, 23 мая, проверил ход и качество работ на дворовых территориях, сообщает ИА PrimaMedia.

Инспекция проводилась по адресам ул. Полярная, 3, ул. Полярная, 5 и ул. Вилкова, 14.

1 / 4

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, возле домов №3 и №5 по улице Полярной в Первомайском районе Владивостока строители заменили бордюры, заасфальтировали проезд и пешеходные дорожки, отремонтировали системы водоотведения. Рабочие заканчивают асфальтирование дорожек возле подъездов.

1 / 5

На Вилкова, 14, для детей и подростков установили спортивные тренажеры. Также здесь будет благоустроена прилегающая территория.

По словам врио вице-губернатора Елены Пархоменко, в этом году во Владивостоке отремонтируют 317 дворов – по решению самих жителей 130 территорий заасфальтируют, на 74 установят спортивные площадки, еще на 113 поставят детские комплексы.

1 / 4

Губернатор Олег Кожемяко со специалистами в рамках рабочей поездки осмотрели все территории, проверили документы, планы и оценили качество работ, также глава региона пообщался с местными жителями.

Ремонт двора на ул. Полярная, 3

Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Напомним, проект "1000 дворов" инициирован губернатором Приморья Олегом Кожемяко в конце прошлого года. Он предусматривает установку спортивных и детских площадок, благоустройство территории. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему краю в этом году. На реализацию инициативы в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей. Так как программа имеет большую популярность и отклик, проект планируют сделать ежегодным.

благоустройство дворовые площадки Кожемяко Олег Николаевич Администрация Приморского края

Состояние детских площадок проверяют в Приморье

18:10

Живая изгородь и уголок для шахматистов: горожане решают, как обустроить Покровский парк

11:36
6 лучших докладов с MEH для работников медиа
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia