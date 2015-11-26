Первые площадки, отремонтированные по программе губернатора, сдают во Владивостоке

Глава Приморья провел инспекцию по адресам ул. Полярная, 3, ул. Полярная, 5 и ул. Вилкова, 14 (ФОТО)

Ремонт двора на ул. Полярная, 5. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершается ремонт дворовых площадок, которые были взяты в работу первыми в рамках губернаторской программы благоустройства "1000 дворов". Глава Приморья Олег Кожемяко в четверг, 23 мая, проверил ход и качество работ на дворовых территориях, сообщает ИА PrimaMedia.

Инспекция проводилась по адресам ул. Полярная, 3, ул. Полярная, 5 и ул. Вилкова, 14.

Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 5. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia 1 / 4

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, возле домов №3 и №5 по улице Полярной в Первомайском районе Владивостока строители заменили бордюры, заасфальтировали проезд и пешеходные дорожки, отремонтировали системы водоотведения. Рабочие заканчивают асфальтирование дорожек возле подъездов.

Ремонт двора на ул. Полярная, 5. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 5. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 5. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia 1 / 5

На Вилкова, 14, для детей и подростков установили спортивные тренажеры. Также здесь будет благоустроена прилегающая территория.

По словам врио вице-губернатора Елены Пархоменко, в этом году во Владивостоке отремонтируют 317 дворов – по решению самих жителей 130 территорий заасфальтируют, на 74 установят спортивные площадки, еще на 113 поставят детские комплексы.

Ремонт двора на ул. Вилкова, 14. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Вилкова, 14. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Вилкова, 14. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Ремонт двора на ул. Вилкова, 14. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia 1 / 4

Губернатор Олег Кожемяко со специалистами в рамках рабочей поездки осмотрели все территории, проверили документы, планы и оценили качество работ, также глава региона пообщался с местными жителями.



Ремонт двора на ул. Полярная, 3. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Напомним, проект "1000 дворов" инициирован губернатором Приморья Олегом Кожемяко в конце прошлого года. Он предусматривает установку спортивных и детских площадок, благоустройство территории. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему краю в этом году. На реализацию инициативы в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей. Так как программа имеет большую популярность и отклик, проект планируют сделать ежегодным.