Из-за пожара из больницы в Приморье эвакуировали 22 человека

На лестничной клетке загорелись картонные коробки, лечебные и административные помещения не пострадали

Пожарные. Фото: ИА PrimaMedia

Пожарные Лесозаводска ликвидировали возгорание в лечебном учреждении утром, 27 мая. Всего из-за пожара было эвакуировано 22 человека, никто не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании в лечебном учреждении, расположенном на улице 9 Января поступило в пожарно-спасательную службу города Лесозаводска 27 мая в 11.04. Спустя несколько минут прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению.

Благодаря грамотным действиям персонала лечебного учреждения все находившиеся в здании люди — 4 взрослых и 18 детей (22 человека) благополучно покинули помещение еще до прибытия пожарных расчетов.

В связи с задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что на лестничной клетке горят картонные коробки. Лечебные и административные помещения не пострадали.

В 11.20 возгорание было локализовано, в 11.27 — полностью ликвидировано. Общая площадь составила 2 кв. метра. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении работали 9 человек личного состава и 4 единицы техники.