Двухколесная страсть: открытие сезона маунтинбайка-2019 состоялось на "Горном Воздухе"

Десятки любителей велоспорта собрались на средней площадке СТК "Горный Воздух" в минувшую субботу, 25 мая. Ежегодное открытие сезона маунтинбайка-2019 "Велолавина" объединило, как любителей, так и профессионалов экстремального вида спорта, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Стоит отметить, что в этом году "Велолавина" была представлена новом формате. Три серьезные вело-дисциплины могли наблюдать сахалинцы и гости города: Uphill-марафон – массовая гонка в гору, BMX-контест, который представили молодые и активные ребята из команды "Extreme Sakhalin", Downhill-марафон – массовый скоростной спуск "ВелоЛавина".

Перед церемонией открытия все спортсмены активно занимались проверкой своего транспорта, дабы обезопасить себя от нежелательных травм. Не стоит забывать о том, что представленные дисциплины являются крайне травмоопасными. К заездам участников так же допускали лишь после того, как организаторы удостоверятся в исправности всего оборудования.

— Наша команда "Extreme Sakhalin" занимается обучением детей от 1,5 лет езде на лонгборде, роликах, скейтах и BMX. Последний сегодня демонстрировали наши ученики. Несмотря на волнение они показали серьезный уровень исполнения, рассказывает один из организаторов, преподаватель "Extreme Sakhalin" Максим Чусовитин. — Сегодня в России вообще мало подобных нам школ и секции, и от того особенно приятно осознавать, что на Сахалине растут и тренируют настолько талантливые ребята.

Кроме ранее обозначенных трех мероприятий организаторы провели еще ряд ивентов для гостей "Горного Воздуха". Так проводились конкурсы на самый красивый байк среди участников Uphill, а следом и Downhill марафонов. Поздее свою благодарность получили и самые активные болельщики среди собравшихся.

В завершении дня уставшие, но явно довольные велосипедисты получили свои медали и специальные призы. Первыми наградили участников Uphill-марафона.

Девушки:

Первое место — Олеся Заболотская — со временем 10.41.

Второе место — Наталья Львова — со временем 11.40.

Третье место — Светлана Осташева — со временем 14.09.

Ветераны:

Первое место — Дмитрий Юзеев — со временем 10.05;

Второе место — Сергей Тюрин — со временем 10.49;

Третье место — Павел Речкин — со временем 11.04.

Мастера:

Первое место — Дениса Кабанена — со временем 7.19;

Второе место — Илья Бобров — со временем 7.34;

Третье место — Крис Дафтон из Новой Зеландии — со временем 8.16.

В экстремальном заезде "ВелоЛавина" победителями стали Данила Гуляк, с результатом в 3.15; Тарас Сокур преодолевший трассу за 3.23 и замыкает тройку медалистов Алексей Ажгалиев спустившийся за 3.36.

27.05.2019