Синоптики рассказали, когда стихия ударит по Владивостоку сильнее всего

Непогода разыграется в приморской столице ночью, ливень будет сопровождаться сильным ветром

Непогода. Фото: ИА PrimaMedia

Стихия во Владивостоке особенно сильно разыграется ночью. Ожидается ливень при сильном ветре. Минимальная температура составит +9…+12°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Сегодня, 27 мая, к Приморью подойдут фронтальные разделы, местами начнется дождь. Ночью из Кореи на Приморье выйдет циклон, который будет смещаться над территорией края. Погода значительно ухудшится, пройдут интенсивные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Во вторник, 28 мая, днем циклон уйдет на север Приморья, на юге дожди начнут прекращаться и прояснит. Минимальные температуры воздуха останутся в тех же пределах, а днем из-за дождей станет на 2–6 градусов прохладней, чем было накануне.

Во Владивостоке сегодня облачно и ветрено, во второй половине дня в городе начнется дождь. День уже не такой жаркий, как предыдущий, максимальная температура +17…+19°С, в пригороде до +23°С.

Ночью непогода разыграется: дождь, временами сильный при сильном ветре. Минимальная температура +9…+12 °С. Днем во вторник, 28 мая, дождь во Владивостоке прекратится, в облачном небе появятся прояснения, воздух прогреется до +18…+21 °С.