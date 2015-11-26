Хозяйственные Тельцы, совпадения у Раков и учеба у Водолеев: гороскоп на 3 июня

Астрологический прогноз на понедельник от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, ваша инициатива может сослужить сегодня хорошую службу для всего коллектива. Не поддавайтесь из ложного сочувствия на уговоры тех, чьи планы могут ослабить общее дело – это сейчас совершенно не нужно.

У ТЕЛЬЦОВ хорошее время для обустройства жилья, решения бытовых проблем. Сегодня вам следует особо старательно следовать правилам дорожного движения. Вторая половина дня отлично подходит для отдыха, общения с противоположным полом.

БЛИЗНЕЦЫ, внимательно прислушайтесь ко всем новым предложениям. Это день продуманных перемен и начала удачных путешествий. Однако для крупных приобретений и серьезных шагов в бизнесе лучше выбрать другое время.

РАКАМ не стоит пугаться неожиданностей и противоречий этого дня: вероятны счастливые совпадения, способные изменить привычный ход вещей в лучшую сторону. Не теряйте силы на ненужные, пустые контакты.

ЛЬВАМ много переживаний принесут встречи с новыми людьми, поездки по делам. В то же время, возрастает интуиция, целительские способности, активизируется связь с природными энергиями. По возможности, наладьте отношения с теми, с кем у вас вышла размолвка.

ДЕВАМ рекомендуется быть осторожнее, совершая финансовые операции. Не забывайте про чувство меры. Хорошо удаются дела, связанные с проявлением индивидуальности, реализации фантазий – особенно коллективных.

ВЕСАМ нужно позаботиться о своем авторитете в рабочем коллективе. Не держите при себе идеи, которые могли бы принести пользу и вам, и вашим партнерам. Хорошее время для духовного поиска и работы над собой.

Категоричность СКОРПИОНОВ некоторыми будет восприниматься как нечто вызывающее. Следите за собой, за атмосферой, которую создаете. Возможны непредвиденные расходы.

СТРЕЛЬЦЫ, воздержитесь от излишеств в еде: лучше сделать упор на физическую нагрузку. Подходящий период для отдачи долгов – как моральных, так и материальных. Личные и деловые отношения могут выйти на новый уровень развития.

У КОЗЕРОГОВ заметные успехи в общении с другими людьми. Принимайте участие в самой разнообразной деятельности, какая только подворачивается в этот период. Вечером займитесь профилактикой здоровья, очищением, найдите время для того, чтобы подвигаться.



ВОДОЛЕИ, расширяйте круг общения, чтобы привлечь желаемую ситуацию. Подходящий день для учебы, овладения новой профессией, занятий научной работой. Хорошо, если вы найдете время и поможете детям раскрыть их таланты.

У РЫБ подходящий день для приобретений техники и нововведений в семье. Если вы занимаетесь бизнесом, есть все шансы заключить очень выгодный контракт. Но для успеха в делах придется проявить самообладание и пунктуальность.